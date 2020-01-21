عادات يومية تحافظ على صحة العظام والقلب.. تعرف عليها

مع تقدم العمر تتراجع الصحة الجسدية والعقلية للإنسان، ولكن من الممكن تلافي حدوث ذلك، إذا تم إتباع عادات صحية يومية تفيد جسد الإنسان وتحميها من آثار التقدم في العمر.

وأوصى خبراء التغذية والصحة العامة بإتباع مجموعة من النصائح التي من شأنها أن تحافظ على صحة القلب والمفاصل والعظام، بحسب ما نشرته صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية.

أكياس التسوق

يؤكد الخبراء أن على الأشخاص البالغين القيام بنشاط بدني على الأقل مرتين بشكل أسبوعي، لتحسين كثافة العظام وصحة المفاصل.

ويؤكد الدكتور أندرو بويد، الطبيب المختص بالنشاط البدني وأساليب الحياه بالجامعة الملكية في المملكة المتحدة، أنه أحد طرق القيام بالنشاط البدني هو حمل أكياس التسوق، التي لا يقل وزنها عن 5-6 كيلوغرامات والمشي بها للمنزل، لأن هذا النشاط يدعم صحة العظام والعضلات ويبقيها بحالة جيدة.

الجلوس والوقوف

ويمكن للإنسان الجلوس بشكل مستقيم على الكرسي وممارسة تمرين الوقوف والجلوس لمدة 20 مرة دون الاستعانة بيديه للوقوف ودفع جسمه لأعلى، لأنه هذا النشاط يعزز من صحة الركبة والفخذين ويقلل من حدوث التهابات المفاصل، وذلك وفقًا لما ذكره أليكس أرمسترونج، أخصائي العلاج بجامعة إيست كنت بالمملكة المتحدة.

الموز ”الأخضر“

أكدت الطبيبة لورا تيلت، أخصائية التغذية والمتحدثة الرسمية للجمعية البريطانية للحميات والأنظمة الغذائية، أن الموز الأخضر قبل أن ينضج يحتوي على ”البريبايوتكس“ والألياف، التي تُغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، والتي من شأنها أيضًا تعزيز صحة العظام لأنها تحفز الجسم على امتصاص الكالسيوم بفاعلية، موضحة أنه مع نضوج الموز وتحوله للون الأصفر يفقد البريبايوتكس والألياف.

أطراف الأصابع

يؤكد الجراح جيمس هيجينز، أن صعود الدرج على أطراف أصابع القدم يعزز من قوة عظام الساق، ويقلل الآلام الناتجة عن التهابات المفاصل في الكاحلين والظهر والفخذين وأيضًا من تقوسات القدمين.

الخوخ المجفف

يقول الدكتور ليون كريني، استشاري الطب الرياضي بمعهد مانشستر للصحة، إن تناول 50 غرامًا أي ما يعادل 5 أو 6 حبات من الخوخ أو البرقوق المجفف “ القراصيا“، يحد من الإصابة بقلة كثافة العظام ويعزز من نموها الصحي.

كما أكدت دراسة أجريت في العام 2017 بجامعة جورج ماسون في فيرفاكس بولاية فرجينيا الأمريكية، أن تناول تلك الفاكهة المجففة كنظام علاجي لمدة 6 اشهر يوميًا مفيد لصحة العظام.

غسيل الأسنان أثناء الوقوف على قدم واحدة

إذا أقدم الإنسان على غسيل الأسنان أثناء الاتكاء على قدم واحدة لفترة قصيرة من الوقت، ما سيعزز من صحة العضلات والعظام، التي تؤثر عليها الشيخوخ، وكبار السن، وتسبب بفقدان العظام لتوازنها.

الأطعمة الزرقاء

وتناول الفاكهة والخضراوات الزرقاء مثل العنب البري، والباذنجان يعزز من صحة القلب بسبب احتوائهم على مضادات للأكسدة بالإضافة لمركب ”الأنثوسيانين“، الذي يُعطى لهذه الفاكهة والخضروات لونها الأزرق بالإضافة لتأثير هذا المركب على تمدد الشرايين والتخلص من الرواسب العالقة داخل الأوعية الدموية وينصح الأطباء وخبراء التغذية ايضًا بتناول الأسماك الزيتية مثل السالمون والتونة والسردين لغناها بالأوميجا3، التي تقلل الالتهابات التي تلحق الضرر بالأوعية الدموية بالإضافة لفاعليتها في تخفيض دهون وضغط الدم وتقي من امراض القلب.