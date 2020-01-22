تعرف على فيتامين F وفوائده الصحية المذهلة‎

الكثير منا يجهل أهمية فيتامين F لصحة الجسم، وماهية هذا الفيتامين من الأساس؛ ففيتامينF هو مزيج من الدهون الصحية الجيدة وهو عبارة عن حمض اللينوليك أو أوميغا 6.1.

لا تنتج أجسادنا الكمية المناسبة من فيتامين F لذلك يجب علينا تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين بالإضافة لمكملاته الغذائية حتى تحصل أجسادنا على فوائده الصحية المذهلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ بينك فيلا “ نقلًا عن الدكتور لوك كوتينهو، المختص بالطب التكاملي والتغذية الشاملة أن لفيتامين F فوائد صحيه عديدة حيث يعد مصدرًا للدهون الجيدة التي يحتاجها الجسم ومعروف باسم أوميغا 6 وهو عنصر غذائي مهم لمرضى القلب والسكري والمصابين بالأمراض الجلدية وجفاف الجلد والشعر وصعوبة التئام الجروح حيث يعمل على زيادة مناعتهم، اليك قائمة باهم الفوائد الصحية لفيتامين F:

إنشاء خلايا الجسم

أكد الطبيب لوك كوتينهو، أن الطبقات الخارجية لخلايا الجسم تحتاج لبناء قوي ومرن في نفس الوقت وهذا ما يفعله فيتامين F بالإضافة للحفاظ على صحة الخلايا لفترات زمنية طويلة.

يكافح أمراض القلب والسكري

يعمل فيتامينF على الوقاية من امراض القلب ومرض السكري من المرحلة الثانية حيث يعمل على خفض نسبة السكر في الدم ويدير بفاعلية نسبة الأنسولين في الدم وقد أكدت أبحاث أجرتها جامعة هارفارد في عام 2017 على أن تناول الأطعمة الغنية بحمض اللينوليك “ فيتامين F“ يساعد في تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب.

يخفض مستويات الكوليسترول الضارة وضغط الدم

أظهرت عدة دراسات وأبحاث أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول فيتامين F لديهم مستويات منخفضة من ضغط الدم والكوليسترول الضار بالجسم مقارنًة بالذين لا يتناولونه.

يعزز صحة البشرة

أكد الطبيب لوك أن فيتامين F يساعد على احتفاظ البشرة بمستويات الرطوبة اللازمة بالإضافة لمكافحته للحساسية وإلتهابات الجلد وحب الشباب وآثارة المزعجة وقد أثبتت دراسة أٌجريت في عام 2002 على الأشخاص المصابين بحب الشباب أن من تناولوا فيتامينF قد أظهروا تقدمًا في العلاج عن الأشخاص الذين تناولوا الأدوية المعتادة لحب الشباب.

يعزز من الوظائف الحيوية للجسم

أكد الطبيب لوك أن فيتامين F ينشأ مركبات من شأنها تنظيم تخثر الدم والحفاظ على ضغط الدم في معدله الطبيعي ويعزز من نشاط الجهاز المناعي.

مصادر فيتامينF الطبيعية

تعتبر بذور الكتان واليقطين واللوز وزيت الجوز من أفضل المصادر الغنية بفيتامين F والأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة والأفوكادو وفول الصويا والتوفو والذرة والزيتون والفول السوداني والزعفران وزيت زهرة عباد الشمس من المصادر الطبيعية الغنية بهذا الفيتامين.

الجرعة اليومية من فيتامين F

وفقًا لخبراء التغذية بالمملكة المتحدة فإننا نحتاج إلى 1% من فيتامينF بشكل يومي بينما ترجح الهئية الأوروبية لسلامة الأغذية نسبة 4% يوميًا.