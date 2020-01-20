أبرزها زيت السمك.. هذه الأطعمة تعزز الخصوبة لدى الرجال‎

يؤثر العقم على ما يقرب من 15 ٪ من جميع الأزواج على مستوى العالم، ويعتبر ضعف خصوبة الذكور مسؤولا عن 40 ٪ من هذه الحالات، ولذلك جلبنا لكم فيما يأتي من مجلة ”ذا هيلث سايت“، أفضل الأطعمة لتعزيز خصوبة الرجال:

زيت السمك

كشفت دراسة دنماركية حديثة، أن المكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك تساعد في زيادة الخصوبة لدى الرجال الأصحاء، إذ وُجد أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك ترتبط بتحسن وظيفة الخصية وإنتاج الحيوانات المنوية.

وبالإضافة إلى زيت السمك، يمكن الحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية من عدة أطعمة مثل المكسرات وبذور الكتان والسمك.

المحار

المحار غني بالزنك، مما يساعد على زيادة خصوبة الرجال عن طريق زيادة كمية السائل المنوي وتعزيز حركة الحيوانات المنوية، كما يمكن الحصول على الزنك من أغذية أخرى مثل لحم البقر والدواجن ومنتجات الألبان والمكسرات والبيض والحبوب الكاملة والفاصوليا، ولكن بكميات أقل.

الفواكه والخضراوات

تحتوي بعض الفواكه والخضراوات مثل الفواكه المجففة والتوت البري والخضراوات الخضراء، على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الحيوانات المنوية من التلف الخلوي، إذ تبقي مضادات الأكسدة الحيوانات المنوية قوية بما يكفي لتخصيب البويضة، كما تحتوي الفواكه والخضراوات على فيتامينات E وC التي قد تساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية وحركتها.

عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، وأظهرت الدراسات المعملية أن شرب عصير هذه الفاكهة يمكن أن يعزز نوعية الحيوانات المنوية.