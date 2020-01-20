تعرف على أضرار النوم على البطن

يعتبر النوم الجيد مفتاحا لصحة جيدة، لذلك يوصي الباحثون بالحصول على 7 – 8 ساعات من النوم كل ليلة، فقد يزيد الإفراط في النوم أو التقليل منه من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وأمراض القلب ومشاكل الصحة العقلية والعقم وغيرها.

ووفقا لمجلة ”ذا هيلث سايت“، من الشائع أن ينام المرء على بطنه، ولكن هذا أمر مضر بالصحة، فعلى الرغم من أن النوم على البطن قد يساعد على منع انقطاع النفس أثناء النوم وتقليل الشخير، إلا أنه يسبب آلام الظهر والرقبة والأضرار التالية:

آلام الظهر

عندما تنام على بطنك، تضع ضغطا إضافيا على ظهرك والعمود الفقري، ونظرا لأن معظم وزنك يقع في منتصف جسمك، فإن وضع النوم هذا يصعب بقاء عمودك الفقري في وضع محايد، وهذا الضغط على العمود الفقري قد يزيد الضغط على أجزاء الجسم الأخرى.

فالعمود الفقري هو خط أنابيب لأعصابك، وبالتالي قد يسبب الإجهاد في العمود الفقري الألم في أجزاء أخرى من الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يضع هذا الوضع ضغطا على عضلاتك ومفاصلك، ما قد يؤدي إلى خدر ووخز وأوجاع وتهيج الأعصاب.

آلام الرقبة

النوم على البطن يتطلب قلب الرأس إلى الجانب، وهذا يعني أنك تقوم بلف رقبتك، ما يخل بوضع رأسك وعمودك الفقري، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي وضع النوم هذا إلى حدوث مشاكل مزمنة في فقرات الرقبة.

أضرار للحوامل

يضر النوم على البطن الحوامل خاصة، إذ يعمل الوزن الزائد على منتصف الجسم على إضافة الضغط على الرقبة والعمود الفقري في حالة النوم بهذا الوضع خلال الأشهر الأولى من الحمل.

ويوصي الباحثون بنوم الحوامل على الجانب الأيسر، لأن ذلك يمكن أن يزيد من تدفق الدم الصحي ويوفر مستويات الأكسجين المثلى لكل من الأم والطفل.