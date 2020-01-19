بدلا من الأدوية.. تدليك هذه المناطق يخلصك من التوتر‎‎

أصبح التوتر والضغط العصبي جزءا أساسيا من يوم معظم الناس، إن لم يكن جميعهم، فسواء كانت الأمور العائلية أو ما يتعلق بضغط العمل أو غيره من أمور، هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى التوتر.

ومع التوتر، يجد الشخص صعوبة في استكمال مهمته، كما قد يصاحبه صداع وألم في المعدة وأعراض أخرى، وفي حين أنه عادة ما يتم التعامل مع التوتر وآثاره بالأدوية، إلا أنه يمكن للتدليك أن يخلصك من التوتر.

ونشرت مجلة ”بينك فيلا“، تقريرا يوضح كيف يمكنك التخلص من التوتر من خلال تدليك مناطق معينة:

صوان الأذن

يساعد تدليك الجزء العلوي من صوان الأذن في التخلص من التوتر وحل مشكلة الأرق أيضا، من خلال تدليك وضغط ذلك الجزء بإصبعي الإبهام والسبابة في حركة دائرية لمدة 10 ثوان.

بين الحاجبين

تدليك هذه المنطقة لمدة 10 ثوان يساعد في التخلص من التوتر على الفور، فكل ما عليك فعله هو إغماض عينيك والتنفس ببطء وعمق، ثم تدليك تلك المنطقة بحركة دائرية بطيئة من الخارج إلى مركز تلك المنطقة، باستخدام إصبع الإبهام أو السبابة.

ما بين الإبهام والسبابة

بالإضافة إلى التوتر، سيساعد تدليك ذلك الجزء بين إصبعي الإبهام والسبابة في التخلص من الصداع، من خلال أخذ نفس عميق وتدليك هذه المنطقة بيدك الأخرى بالإبهام والسبابة لمدة 10 ثوان، ثم كرر نفس الأمر لليد الأخرى ولمدة 10 ثوان أخرى، وعليك فعل ذلك أثناء الجلوس.

الذراع

الضغط بالإبهام على منطقة الرسغ، تلك المنطقة بعد الكف، لمدة 5 ثوان تقريبا لكلتا الذراعين أثناء التنفس بعمق، سيخلصك من التوتر وآثاره.

الأكتاف

أولا، عليك الجلوس باستقامة، ثم الضغط على المنطقة الداخلية بالأكتاف والمجاورة للعنق، بإصبعي الإبهام والوسطى لمدة 5 ثوان لكلا الجانبين.

والجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى تخفيف التوتر، يساهم تدليك هذه المنطقة في تحفيز المخاض، لذا تُنصح الحوامل بتجنب هذه الخطوة.