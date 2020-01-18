بينها القهوة وعصير الطماطم.. 9 مشروبات تسبب آلام المفاصل عليك تجنبها

تسبب بعض المشروبات اليومية التي يعتاد الكثير منا تناولها، آلام المفاصل، كما أن الخطورة تزداد، عندما نشتكي من الالتهابات المفصلية وآلام الروماتيزم، وكلما كان المشروب سهل الهضم، فإنه يمكن أن يسبب رد فعل مرضي أسرع عما تأكله.

لا يتساوى كل الذين يعانون من التهاب المفاصل في أضرار هذه المشروبات بنفس الطريقة، ولكن من المهم إن كنت تعاني من المرض أن تحتاط لمعرفة المفيد والضار بشكل شخصي.

وفيما يلي 9 مشروبات الأكثر احتمالا أن تسبب أعراض التهاب المفاصل المؤلم:

1- الكافيين ومشروبات الطاقة

في أعلى قائمة المشروبات المحظورة لمرضى التهاب المفاصل، بسبب وجود ”الكافيين“ لاحتوائه على نسب عالية من السكر، تعد خطرة على المفاصل، إلى جانب تأثيره الضار بشكل عام على زيادة الوزن، وبالتالي يجبر المفاصل على تحمل ضغط أكبر مما ينبغي، كذلك مشروبات ماء التونيك المضافة إليه مادة الكينين، والصودا.

2- المياه

الماء يساعد على تليين المفاصل وأهميته للجسم لا خلاف عليها، لكن يمكن أن تحتوي مياه ”الصنبور“ على مجموعة من المواد الكيميائية التي قد تهيج الأنسجة وتسبب الالتهاب.

وبحسب موقع hhdresearch؛ يتوقف ذلك على درجة نقاء المياه بالمكان الذي تعيش فيه.

3- الصودا دايت

الدايت صودا كمُحل صناعي، مثل شقيقتها الصودا العادية، اللجوء إليها، لن يكون له أدنى تأثير مُحسن إذا كنت تحاول تجنب آلام التهاب المفاصل، فهي بالنهاية مركب كيميائي يؤثر سلبيا على الجسم.

4- البيرة

تفوق أضرار تناول البيرة، بعض فوائدها المعروفة، فهي تسمح للجسم بإطلاق مواد كيميائية تسمى البيورين، الذي يسبب حمض اليوريك ذا التأثير القوي على المفاصل والمسبب الأول لمرض النقرس.

5- الكحول

عند تناول الكثير من الكحول يشعر المصاب بالتهاب المفاصل بآلام شديدة، لذا، إذا أراد الشخص الذي يعاني من ”وجع“ المفاصل، تناول الكحول والمشروبات الروحية، فليتناول في حدود بسيطة، لا تسبب آلام المفاصل.

6- عصائر الفاكهة

أفضل طرق تعامل الأشخاص مع الفاكهة، هي تناولها، بعيدا عن صُنع عصائر منها، حيث يؤدي تناولها كعصائر إلى فقداننا لأليافها المفيدة، بالإضافة إلى استهلاكنا لكمية سكر كبيرة، الذي يعد عدو الجسم الأول.

7- القهوة

كما أن لتناول القهوة فوائد، فهي لها أيضا أضرار من ناحية أخرى، فهي تحتوي على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، والتي تقلل إلى حد كبير من الالتهابات، ومن ناحية أخرى، تحتوي على مادة الكافيين، المعروفة بأضرارها، لذا عليك موازنة احتياجك منها.

8- الحليب ومنتجات الألبان الأخرى

يأتي الإفراط في تناول الحليب ومنتجاته عادة بأضرار على مرض التهاب المفاصل، لاحتوائه على مادة تسمى ”الكازين“ التي يمكن أن تؤدي إلى بعض أنواع التهاب المفاصل مناعيا، وقد تجبر الجسم على تطوير أجسام مضادة للكازين على افتراض خاطئ بأنه ضار، وتعمل هذه المواد على حدوث التهابات.

9- عصير الطماطم (الصلصة)

جرى تصنيف الطماطم على أنها تحتوي أضرارا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل؛ لاحتوائها على مادة سولانين، وهي مادة سامة، غير أن الأبحاث لم تثبت صلة سولانين والتهاب المفاصل، لكن يظل ضرر عصائر الطماطم التجارية مع الملح (الصلصة) على المفاصل معروفا.