تطبيق هاتف ينقذ حياة بريطاني من السرطان (صور)

ساهم تطبيق للهاتف يُسمى Skin vision في إنقاذ حياة الشاب البريطاني جيسون شيريدان، الذي يعمل بأحد المكاتب في مدينة ليفربول بإنجلترا، وذلك بعد تنبيهه بأن الشامة الموجودة على ذراعه هي علامه على إصابته بمرض سرطان الجلد ويجب عليه سرعة استشارة الطبيب المختص.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن جيسون شيريدان، (31 عاما) قد لاحظ وجود الشامة على ذراعه الأيسر لأول مرة في عام 2018، ولكنه لم يعر لها أي اهتمام، وبعد مرور عام كامل على ملاحظته للشامة، وجد لونها يتحول للون الوردي، وأصبح عرضها 1 سم، لكنه مع مرور الوقت وتحول الشامه لهذا اللون قرر استخدام تطبيق للهاتف بدلا من الذهاب للطبيب.

وقرر جيسون استخدام تطبيق skin vision قبل الذهاب وطلب المساعدة الطبية، وبالفعل أخبره التطبيق أن الشامة الموجودة بذراعه علامة على إصابته بسرطان الجلد، وعليه سرعة الحصول على المساعدة الطبية ورؤية مختص.

يقول جيسون إن التطبيق أنقذ حياته وأنه محظوظ باكتشافه المرض في بداياته، مضيفا أنه كان يحرص دائما على وضع الكريمات الواقية من الشمس بسبب بشرته الدهنية، ولهذا لم يفكر أبدا في احتمالية إصابته بمرض سرطان الجلد، وليس لعائلته أي تاريخ مرضي، لذلك كان في حالة من الصدمة الشديدة عندما أكد له طبيب الأمراض الجلدية أنه مصاب بسرطان الجلد في مرحلته الأولى.

ويعتبر تطبيق Skin vision من أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذي يلتقط صورا للحالات المرضية مثل الشامات والبقع الجلدية المعروضة عليه ويحللها ويعطي صاحبها النتيجة، حيث يتحقق ويفحص شكل وأبعاد الشامات ويصنف مدى خطورة الحالة.

وفي حالة حصول المريض على تصنيف عالي الخطورة لدرجة الإصابة بالسرطان، يتم تنبيهه لضرورة التوجه لطبيب أمراض جلدية خلال 48 ساعة، وقال جيسون إنه لم يفكر في رؤية الطبيب إلا بعد أن أخبره التطبيق.

وخضع جيسون لعملية جراحيه لإزالة الشامة واستغرقت 40 دقيقة كاملة، وبعد تحليلها تم الاتصال به وإخباره أنه مصاب بسرطان الجلد من المرحلة الأولى، وأنه بإزالة الشامة التي كانت عبارة عن ورم ميلاني، لم ينتشر المرض في بقية جسده، وأن الآثر السلبي جراء هذا سيكون الندبة التي خلفتها الجراحة على ذراعه الأيسر.

ويعكف الآن جيسون على سرد تجربته بهدف المساهمة في نشر الوعي اللازم حول التأثير المميت لأمراض سرطان الجلد وخاصة بين الشباب.