دراسة تكشف علاقة الأوعية الدموية بشيخوخة النساء

وجدت دراسة أجراها معهد سميت هارت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أن الأوعية الدموية لدى النساء تشيخ أسرع من الأوعية الدموية لدى الرجال، ما يؤدي لزيادة تعرضهن لخطر الإصابة بأمراض القلب في سن أصغر.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أطباء قلب في معهد سميت هارت، تابعوا على مدى أربعة عقود 30000 شخص من الذكور والإناث تتراوح أعمارهم من 5 إلى 98 سنة، حيث أجروا فحوصات دورية لهم لوظائف القلب، ووجدوا أن الأوعية الدموية لدى النساء من الشرايين الرئيسية إلى الشعيرات الدموية الصغيرة، تتدهور وتصبح أقل كفاءة بمعدل أسرع من نظرائهن الرجال.

وشرحت مؤلفة الدراسة الرئيسية سوزان تشنغ، أن ذلك يؤدي إلى أن ضغط الدم يزداد سوءا لدى النساء في سن أصغر منه في الرجال، وهذا يعني أن المرأة البالغة من العمر 30 عاما والتي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من رجل في نفس العمر.

وأضافت كريستين ألبرت، المؤلفة المشاركة في الدراسة: ”إن نتائج البحث يجب أن تساعد في توجيه الأطباء والباحثين للتفكير بشكل مختلف عندما يتعلق الأمر بعلاج ودراسة النساء“.

ويقول خبراء في أمراض القلب إن نتائج هذه الدراسة تتحدى الاعتقاد السائد بأن أمراض القلب في النساء أبطأ عن الرجال بنسبة 10 إلى 20%، بعدما أظهرت دراسات سابقة أن الرجال أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم من النساء، وخاصة الذين هم دون 50 سنة.

بينما رجحت دراسات سابقة أن النساء بعد سن الخمسين يكن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ، بسبب التغيرات الهرمونية الناجمة عن انقطاع الطمث، والتي ينجم عنها زيادة الوزن، ولكن الدراسة الأخيرة فندت مزاعم الدراسات السابقة.