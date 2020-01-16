علاجات منزلية للتخلص من التشققات والآلام الشرجية (صور)

يصاب العديد من الأشخاص بالتشققات والتصدعات الشرجية، التي ينجم عنها آلام شديدة وغير محتملة والتي من الممكن أن تتفاقم للشعور الشديد بالحكة ثم النزيف وتزداد حدة هذه الأعراض عند الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا ”، أن هناك بعض العلاجات المنزلية التي تساهم في التخلص من أعراض التشققات والتصدعات الشرجية ومنها:

زيت جوز الهند:

بتطبيق زيت جوز الهند النقي على الشقوق والتصدعات الشرجية من 2-3 مرات يوميا، فإنه يساعدك على التخلص من الألم ومنع تهتك الأنسجة في أثناء مرور البراز كما أنه يُسرع من عملية الشفاء.

زيت الزيتون والعسل:

يمكن صنع مزيج بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع كميات من العسل وشمع النحل، ثم وضعه على التشققات لمدة تصل لساعتين ثم قم بغسله، هذا المزيج يساعد على الشعور بالراحة والقضاء على تلك الالتهابات والتصدعات بشكل سريع.

خل التفاح:

يستخدم خل التفاح في علاج الإمساك وعلاج مشكلات الجهاز الهضمي بتنظيم حركة الأمعاء، وأيضا يساعد أنسجة الشرج على الاسترخاء والتخلص من الالتهابات والتشققات لذلك يمكنك تناول ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من العسل والماء للحصول على نتائج سريعة وفعالة.

الألوفيرا:

تحتوي الألوفيرا على مهدئ للبشرة وللجلد، فعليك استخدام مزيج من جل الألوفيرا مع كمية من زيت الزيتون أو زيت الأطفال ووضعه على المنطقة المصابة من 3-4 مرات يوميا سوف يقلل هذا من النزيف وألم الالتهابات.