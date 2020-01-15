 وفاة أول حالة مصابة بإنفلونزا الخنازير في مصر – إرم نيوز‬‎

وفاة أول حالة مصابة بإنفلونزا الخنازير في مصر

وفاة أول حالة مصابة بإنفلونزا الخنازير في مصر

المصدر: محمد علام – إرم نيوز

توفيت سيدة، يوم الأربعاء، في مصر؛ بسبب إصابتها بالإنفلونزا الموسمية، المعروفة بـ H1N1، لتكون بذلك أول وفاة جراء الفيروس الوبائي خلال العام الحالي.

وجرى الإعلان عن وفاة السيدة، وهي في العقد السادس من عمرها، داخل مستشفى الصدر بمحافظة أسيوط (جنوب)، وذلك بعد 10 أيام من دخولها المستشفى والاشتباه بإصابتها بالمرض.

وكانت مديرية الصحة بأسيوط تلقت إخطارًا من مستشفى الأمراض الصدرية بوفاة السيدة ”أ .ر “ 51 عاما، مركز طما؛ إثر إصابتها بمرض الإنفلونزا الموسمية بعد دخولها العناية المركزة بـ 6 ساعات.

وعانت الحالة من ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ وسعال، وبالفحص تبين إصابتها بالإنفلونزا الموسمية، وتم احتجازها بالعناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج، وبسبب تدهور حالتها الصحية تم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى الأمراض الصدرية وتوفيت بعد ساعات.

وإنفلونزا الخنازير فيروس مَزيج من الفيروسات الواردة من الخنازير والطيور والبشر، ويؤدي إلى إصابة الجهاز التنفسي البشري بعدوى تسبب الوفاة في أحيان كثيرة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إنفلونزا الطيور
الصحة
الوفاة
تاغ
مصر
تاريخ النشر
تاريخ التحديث