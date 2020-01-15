بعد تحقيق ”إرم نيوز“ حول ”الأدوية المزيفة“ .. الحكومة اليمنية تحذّر من منتج دوائي‎

حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان في الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، من منتجات دوائية ”منشطة جنسيا“، تباع في الصيدليات اليمنية، بعد يومين فقط من تحقيق استقصائي نشرته ”إرم نيوز“، يناقش قضية انتشار الأدوية المزورة في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن البيان الذي نشرته الهيئة العليا للأدوية، أن منتجين يحملان اسم ”العسل الملكي الأصلي“، ومنتج ”شيدا“، وهما منتجان يستخدمان كمحفزات جنسية، ”يحتويان على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة فيردنافيل والتي تسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلی مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطرا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكر وارتفاع في نسبة الدهون الخاصة، وخاصة للمرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي النيترات“.

وأوصت الهيئة في بيانها بسرعة التخلص من العينات الموجودة لدى الوكلاء، وسحب المنتج من السوق وعدم استيراده.

ويأتي هذا التحذير بعد يومين من تحقيق استقصائي نشرته ”إرم نيوز“، تحت عنوان :“نزلة برد قد تصيبك بسرطان.. الأدوية المزورة ساحة حرب أخرى قاتلة في اليمن“.

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وكشف التحقيق حجم الأدوية المزورة والمهربة ومجهولة المحتوى والتأثير، المنتشرة في السوق الدوائي اليمني، وأضرارها القاتلة، ومدى تقاعس الجهات المسؤولة في عمليات الرقابة على الصيدليات التي تبيع مثل هذه المنتجات ”الدوائية“.