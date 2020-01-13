هل من علاقة بين أمراض القلب وخطر الفشل الكلوي‎؟

كشفت دراسة جديدة، قادها باحثون من كلية ”جونز هوبكنز بلومبرغ“ للصحة العامة، عن وجود صلة محتملة تنذر بالخطر بين أمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر إصابة الشخص بالفشل الكلوي.

وجدت الدراسة المجتمعية، التي شملت أكثر من 9000 من البالغين على مدار 17عاما في الولايات المتحدة، أن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، كانوا أكثر عرضة لخطر الفشل الكلوي، حيث يعاني مرضى قصور القلب من زيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي بنسبة 10 أضعاف.

وقال كونييهيرو ماتسوشيتا، أستاذ مشارك في جونز هوبكنز بلومبرغ: ”ربما يدرك العديد من الأطباء أن مرضى القلب والأوعية الدموية معرضون لخطر تطور مرض فشل الكُلى، لكن على حد علمي، هذه هي الدراسة الأولى التي تحدد مساهمة أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة في تطور الفشل الكلوي“.

وأصبح الحديث عن متلازمة القلب والأوعية الدموية أمرا معروفا ومسلما به، مع تاريخ طويل من الأبحاث، لكن الباحثين سعوا إلى توضيح الأثر طويل المدى على خطر الإصابة بأمراض الكلى في المرحلة النهائية المرتبطة بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتصف المؤسسة الوطنية للكلى العلاقة بين القلب والكلى، بشكل أساسي، على أنه ارتباط مشترك، يزود القلب الجسم بالدم المليء بالأكسجين، وتعمل الكليتان على إزالة الهدر والماء الزائد من الدم.