طرق بسيطة تخلصك من احتقان الأنف خلال 15 دقيقة‎

من الأعراض المرهقة والمزعجة التي تكثر في فصل الشتاء، احتقان الأنف الذي يترتب عليه صعوبة التنفس نتيجة لانسداد الممرات الأنفية، فلا يدخل الهواء الذي يحتاجه الشخص للتنفس بالقدر الكافي، ويؤدي الاحتقان لالتهاب الأغشية والأوعية الدموية داخل الأنف.

ونشرت صحيفة ”برايت سايد“ الطبية خطوات بسيطة من شأنها علاج مشكلة انسداد الأنف المزعجة. وأطول وقت زمني لهذه الطرق لا يتجاوز 15 دقيقة، ومنها:

تدليك ما بين الحاجبين:

تدليك المنطقة التي تتوسط الحاجبين لمدة دقيقة يؤثر بشكل إيجابي على الغشاء المخاطي للأنف، ويقلل من الضغط على الجيوب الأنفية الأمامية ويمنع حدوث جفاف والتهابات الجيوب الأنفية المزعجة.

تدليك جانبي الأنف:

قم بعمل تدليك لطيف لجوانب الأنف باستخدام أصابع السبابة والوسطى لمدة تتراوح بين 1-2 دقيقة ويكون التدليك مع دفعها برفق، وسيساعد هذا على فتح الممرات الأنفية ويجعلك قادرا على تنظيف الأنف بشكل سريع وغير مؤلم.

تدليك ما بين الأنف والشفاه:

يساعد تدليك المنطقة بين الشفاه العلوية والأنف على إزالة التورم والاحتقان الأنفي، وكل ما عليك هو تدليك هذه المنطقة برفق لمدة 2-3 دقائق فقط.

مرطب الهواء:

تزيد نسبة الرطوبة المنخفضة من حدة الإصابة بانسداد الأنف، فعندما تقل الرطوبة عن 40% فإن ذلك يؤدي لجفاف المخاط الأنفي والذي يؤثر على سلاسة التنفس، ويمكن أن يتطور الأمر للإصابة بالبكتيريا الضارة، لذلك فالنسبة المثلى للرطوبة في الغرفة تتراوح ما بين 40-60%.

تدفئة جسر الأنف:

يمكن وضع قطعة قماش دافئة بعد غمسها في ماء ساخن وعصرها جيدا على الجسر الأنفي والضغط برفق لجعل المخاط أكثر سيولة، وبعد ذلك يمكنك غسل الأنف بالمحلول الملحي.

ممارسة التمرينات الرياضية:

تؤدي ممارسة التمرينات الرياضية لمدة 15 دقيقة فقط لزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم، وهذا يلعب دورا كبيرا في تجميع المخاط في الأنف ومن ثم التخلص منه بالطرق المعتادة. وهذه الطريقة فعالة أيضا للمصابين بالتهاب الأنف التحسسي.