هل سيقضي ”النحاس“ على السرطان؟

صرح مجموعة من العلماء أنهم استطاعوا القضاء على الأورام السرطانية بعد حقنها بالنحاس وذلك في إطار تجاربهم على الفئران.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن مجموعة من العلماء والباحثين في جامعة KU Leuven ببلجيكا أجروا عدة تجارب على مجموعة من الفئران تم حقنها بخلايا سرطانية وقد استخدموا الجسيمات النانوية لأكسيد النحاس في حقن الفئران المصابة بالإضافة لإعطائها علاجا مناعيا وهو المستخدم في علاج مرضى السرطان.

وصرح العلماء أن حقن الأورام السرطانية في الفئران بالنحاس قد جعل الأجهزة المناعية بداخلها تدمر الأورام على الفور وتختفي تماما.

يؤكد العلماء من مجموعة دول مختلفة مثل بلجيكا وألمانيا واليونان أنه سيتم تطبيق تلك التقنية العلاجية الجديدة على البشر بعد أن أثبتت نجاحها على الفئران، وهذا سيكون بديلا للعلاجات الكيميائية الشاقة والمؤلمة والتي تلحق الضرر بالخلايا السليمة وتضعف الجهاز المناعي وتسبب آثارا سلبية وضارة للجسم.

وقال البروفيسور ستيفان سوينين، أحد المشاركين في الدراسة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الاستعانة فيها بأكاسيد المعادن للقضاء على الخلايا السرطانية مع علاجات مناعية طويلة الأمد.

وأضاف أن الخطوة التالية التي سيقوم بها الباحثون هي إستخدام الجسيمات النانوية لعدة معادن أخرى لتحديد الجزئيات التي لها تأثير على انواع السرطانات الأخرى حيث تركزت هذه التجربة على الأورام السرطانية في الرئة والأمعاء لدى الفئران.

وتابع بروفيسور سوينين، بأن الجسيمات النانوية تذوب في الجسم وتصبح سامة لكن مع استخدام جزيئات متناهية الصغر من أكسيد الحديد سيتمكن العلماء من القضاء على الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الخلايا السليمة وستصبح هذه العلمية العلاجية آمنة ومحكمة ومفيدة لأكثر من60% من أنواع السرطان مثل سرطان الرئة والثدي والمبيض وسرطان الأمعاء.