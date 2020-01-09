ابتكار وسادة ذكية تحرك رأس النائم لمنع الشخير (فيديو)

شهد معرض CES السنوي طرح العديد من الابتكارات المتطورة، والتي ربما كان أبرزها الوسادة الذكية التي تحرك رأس النائم لمنع الشخير.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، طورت شركة ”مايندز 10“ وسادة ذكية من شأنها تخليص المستخدم من مشكلة الشخير.

وتعتمد الوسادة الذكية المسماة ”ذا موشن بيلو“، والتي تم عرضها في معرض CES في لاس فيجاس، على بضع تقنيات متطورة، و“نظام مراقبة ضغط النوم“ الخاص بالشركة، والذي يتضمن أجهزة استشعار داخل الوسادة، يمكنها اكتشاف موضع رأس الشخص.

ودمجت الشركة بين تقنية مراقبة الصوت، لرصد الشخير، وأكياس هواء، لتعديل وضع الرأس للمستخدم في أثناء نومه، وتوجيهه نحو وضع يمنع الشخير دون إيقاظه.

فبمجرد أن يلتقط نظام المراقبة أي ثقل في التنفس، يتواصل الجهاز مع الوسادة، التي تنفخ بدورها الأكياس الهوائية لتعديل وضع رأس المستخدم.

ومن خلال محاذاة رأس وعنق المستخدم بشكل مثالي، تحسن الوسادة من تدفق الهواء من خلال الأنف وتقلل من احتمال الشخير.

وتؤكد الشركة أن حركة الوسادة ستكون تدريجية وبسيطة حتى لا توقظ المستخدم، كما أظهرت في الفيديو التوضيحي الذي كشفت عنه أخيرا، قبل عرض الوسادة في معرضCES 2020، وطرحها للبيع على أمازون بـ 376 دولارا، كبديل لأقنعة التنفس الضخمة التي تمنع الشخير.