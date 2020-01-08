طرق طبيعية تساعد في السيطرة على أعراض الربو

يعاني أشخاص كثر من الربو، وهو مرض التهابي يصيب الشعب الهوائية والرئتين، ومن أبرز أعراضه المؤرقة الشعور بضيق التنفس، كما قد يكون مصحوبًا بالسعال مع صفير.

تنبع مشكلة الربو من أنه عندما تتفاقم الأعراض، تتضخم بطانة الشعب الهوائية ويحدث ضيق في العضلات المحيطة بها، وفي حين أنه لا يمكن علاج الربو بشكل قاطع، إلا أن هناك وسائل طبيعية تساعد في السيطرة على أعراضه جنبًا إلى جنب مع الأدوية، ومن خلال مجلة ”ذا هيلث سايت“ نكشف عن هذه الوسائل البسيطة:

زيت الأوكالبتوس

يتميز زيت عشبة الأوكالبتوس بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، ويعد علاجًا طبيعيًا للاحتقان، فكل ما عليك فعله هو وضع قطرتين في ماء مغلي واستنشاق البخار.

التين

التين غني بالعديد من أنواع المعادن والفيتامينات ويتميز بخصائص فعالة في السيطرة على أعراض الربو، ويمكن الاستفادة من خصائصه من خلال نقع تين مجفف في الماء وتركه بين عشية وضحاها، وتناوله في الصباح على معدة فارغة مع شرب الماء الذي تم نقعه فيه، وستلاحظ تحسنًا في التنفس وغيره من الأعراض.

العسل

للعسل فوائد لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك التخفيف من أعراض الربو، ولن تحتاج سوى مزج نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع نصف ملعقة صغيرة من العسل، واستهلاكها قبل النوم.

الليمون

يعاني معظم مرضى الربو من نقص فيتامين سي، لذا يساعد شرب عصير الليمون بانتظام على الحد من نوبات وأعراض الربو.

الماء الدافئ

يساعد شرب الماء خلال نوبات الربو، في التقليل من الأعراض، وخاصة الماء الدافئ، كما يوصي الخبراء باعتماد مرضى الربو نظاما غذائيا نباتيا، حيث يساهم في السيطرة على الأعراض وتخفيفها.