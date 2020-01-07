7 أطعمة ومشروبات تخلص الجسم من احتباس السوائل

يحدث مرض الاستسقاء أو احتباس السوائل في الجسم نتيجة لتجمع السوائل داخل تجاويف الجسم أو تحت الجلد؛ ما يؤدي إلى تورم أعضاء الجسم مثل: اليدين والكاحلين والساقين والقدمين، وتعاني السيدات من احتباس السوائل في أثناء فترة الحمل، أو قبيل فترة الحيض.

بعد التوجه للطبيب والتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية تؤدي لاحتباس السوائل، يمكن إدراج هذه الأطعمة والمشروبات لنظامك الغذائي حتى تتخلص من هذه المشكلة.

وأكدت صحيفة ”برايت سايد“ الطبية، أن هذه الأطعمة والمشروبات تساعد جسمك في التخلص من تلك المشكلة وحذرت من التناول المفرط للماء الذي من الممكن أن يزيد الحالة سوءا.

الخيار

يحتوي الخيار على نسبة كبيرة من الماء إضافة لعناصر غذائية أخرى تساعد الكليتين على التخلص من حمض اليوريك، ويحتوي -أيضًا- على الكافيين الذي يساعد الجسم في التخلص من كمية الماء الزائدة بالجسم ويحتوي الخيار على سعرات حرارية خفيفة للغاية على المعدة ولا تُسبب زيادة الوزن.

التوت البري

يساعد التوت البري في طرد الماء الزائد من الجسم؛ لأنه غني بمواد مضادة للأكسدة بالإضافة لاحتوائه على فيتامين C كما أنه يلعب دورا مهما في حماية خلايا الجسم من السموم والتلف في أثناء عملية التمثيل الغذائي.

البطيخ

يتشكل البطيخ من 92% من الماء ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الغذائية التي تحمل خصائص مدرة للبول، وبالتالي تخليص الجسم من المياه الزائدة المتراكمة فيه.

الكرفس

يحتوي الكرفس على عنصر الكومارين الذي يدر البول ويخرج كمية الماء الزائدة عن الحاجة في الجسم، كما يمتاز بخصائصه المطهرة والمساعدة على الهضم الجيد، إضافة إلى أنه يقي من ارتفاع ضغط الدم.

الزنجبيل

للزنجبيل فوائد عديدة صحية للجسم ومنها أنه يعزز من عملية الهضم، ويساعد الجسم على التخلص من السموم، كما أنه مدر جيد للبول.

الجزر

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والمضادة للأكسدة كما يحتوي على معدل جيد من البوتاسيوم الذي يساعد في تطهير الجسم من السموم ويبقي على مستوى السكر وضغط الدم في معدلاتهما الطبيعية.

القرفة

تحتوي القرفة على عنصر الكروم الذي ينقي الجسم من السموم وإخراج الماء الزائد ويعزز من المناعة إضافة لقدرتها على السيطرة على الشهية.