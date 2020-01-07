علامات مبكرة تنذرك بمرض انسداد الشرايين

من المفاهيم الشائعة والخاطئة، ارتباط مرض انسداد الشرايين بتقدم العمر وكبار السن فقط، وهذه المعلومة عارية تماما عن الصحة؛ لأنه لا يرتبط بسن ولا بمرحلة عمرية بل بالروتين الغذائي والصحي، ويحدث نتيجة لتراكم الشحوم والدهون في الشرايين التي تنقل الدم من القلب لباقِي أعضاء الجسم وتقلل من قدرة الشرايين على الانقباض والانبساط بشكل صحيح.

وهناك أعراض مبكرة تنذر بإصابتك بمرض انسداد الشرايين، إذا توافر لديك أحد هذه الأعراض يجب عليك التوجه للطبيب والاطمئنان، وفيما يأتي أهم هذه الأعراض وذلك حسب ما نشرته صحيفة ”برايت سايد “ الطبية:

آلام الفخذين والساقين:

تعتبر آلام الساقين والفخذين بعد القيام ببعض الأنشطة الحركية مثل: المشي، علامة مبكرة تُنذر بوجود انسداد للشرايين، لأن هذا يعني أن الدم لا يصل بشكل جيد وطبيعي للأطراف وتشتمل الأعراض على تشنجات الساقين أو الأيدي وآلام العضلات ويعتمد مكان الإصابة أو الألم على موضع الشريان المسدود.

آلام الصدر:

تنشأ آلام الصدر نتيجة لانخفاض ضخ الدم إلى القلب ويظهر ذلك في الشعور بحالة من ضيق أو ضغط التنفس أو حرقة الصدر أو وجود ثقل عند التنفس، وغالبا ما يظهر هذا العرض عند القيام بمجهود بدني أو عاطفي وقد يؤدي الأمر إلى حدوث الذبحات الصدرية والنوبات القلبية.

فقدان مؤقت للنظر في إحدى العينين:

تغذي الشرايين السباتية منطقة العيون والقلب في أجسامنا، ومع حدوث الانسداد يؤدي ذلك لفقدان مؤقت للرؤية في إحدى العينين ومن الممكن أن يؤدي أيضا لحدوث سكتة دماغية لذلك من المهم التوجه للطبيب وطلب المساعدة العاجلة.

آلام أسفل الظهر:

هذا العرَض لا يمكن تجاهله لأنه ينذر بعدم تدفق الدم لمنطقة الظهر وذلك يتسبب في حدوث آلام مبرحة ويؤدي ذلك لهشاشة الفقرات وآلام شديدة للأعصاب، ووفقا لدراسة حديثة فإن 10% من المصابين بآلام أسفل الظهر نتيجة لانسداد الشريان الأورطي البطني هم في سن العشرين وليسوا كبارا في السن.

الأقدام والأيادي الباردة:

يتسبب انسداد الشرايين في الأوردة المحيطة بالأقدام والأيدي لانخفاض درجة حرارة الأطراف وجعلها باردة بشكل مستمر، ويؤثر ذلك على سرعة التئام الجروح ووجود نبض ضعيف لذلك يجب سرعة استشارة الطبيب؛ لأن هذا الأمر من الممكن أن يتطور لحدوث السكتات الدماغية.