ابتكار جديد يساعد مرضى الزهايمر على استعادة ذاكرتهم (صور)

تمكنت شركة تكنولوجيا حيوية من ابتكار سماعات رأس جديدة ستحقق طفرة طبية وعلاجية لمرضى الزهايمر، حيث يمكنها التركيز على البروتينات السامة في المخ والعمل على إعادة الذاكرة للمرضى.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن شركة التكنولوجيا الحيوية Vielight بكندا التي طورت السماعة الجديدة والتي أطلق عليها اسم Neuro RX Gamma، صرحت أن السماعة الجديدة تقوم بتسليط الضوء على المنطقة المسؤولة عن الذاكرة داخل المخ.

وأظهرت التجارب الأولية قدرة هذه السماعة على عكس أعراض مرض الزهايمر والتخلص من البروتينات السامة المتراكمة في خلايا المخ، وتعزيز الخلايا المسؤولة عن الذاكرة.

ويقول العلماء إن تسليط الضوء مباشرة عن طريق مصابيح صغيرة موجودة في هذه السماعة على مناطق المخ التالفة يساعد المرضى على استعادة ذاكرتهم، حيث تنقل نبضات جاما قدرها 40 هرتز للمنطقة المسؤولة عن الذاكرة في المخ.

وجرى الإعلان عن ذلك الابتكار بعد تجربته لمدة 12 أسبوعا على المرضى، وتمكنت السماعة من تحسين مهارات الكتابة والقراءة واستعادة الذاكرة وتحسين معدلات النوم والقلق والتوتر، وتقليل نوبات الغضب ورفع النمو الإدراكي في مدة 3 أشهر فقط.

وهذا الابتكار يعتبر بارقة أمل للمرضى حول العالم الذين يبلغ عددهم 6 ملايين شخص في الولايات المتحدة و850 ألف شخص في بريطانيا فقط، ويضطر المرضى حول العالم لتناول العلاجات التي تقلل من أعراض الزهايمر.

وصرحت الشركة أن الجهاز يوضع على الرأس وهو متصل بالأنف وينقل الضوء عن طريق فتحات التنفس في الأنف ويتم وضعه لمدة 20 دقيقة يوميا، حيث يقوم الضوء بتعزيز الميتوكوندريا التي تمد الخلايا بالطاقة وذلك خلال عملية تسمى التشكيل الحيوي الضوئي وتحفز الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا الدبقية الدقيقة التي تكافح المرض وتحاول التخلص منه.

وقامت جامعة تورتنو بتجربة السماعات الجديدة على 228 شخصا عبر ثمانية أماكن مختلفة ما بين الولايات المتحدة وكندا، وأظهرت الحالات نتائج إيجابية في استعادة الذاكرة.