علاجات منزلية بسيطة تخلصك من التهاب الحلق

عرفت معظم الأبحاث الطبية أن السبب الأكثر شيوعا لالتهاب الحلق (التهاب البلعوم)، هو العدوى الفيروسية، وأنه شعور مؤلم وخشن في الحلق، مثل البرد أو الإنفلونزا، يجعلك غير قادر على أن تبتلع أو تأكل أو تنام.

كما أن ألم الحلق أحد أكثر الأعراض شيوعا، وهو يمثل أكثر من 13 مليون زيارة لعيادة الطبيب كل عام، بحسب مصدر موثوق، وعلى الرغم من أن التهاب الحلق مرض مزعج، إلا أنه عادة ما يختفي من تلقاء نفسه.

مجلة ”هيلث سايت“ المعنية بالأخبار الطبية، أوردت في تقريرها بعض العلاجات المنزلية المهدئة لالتهاب اللوزتين والحنجرة، والتي يمكنك استخدامها في المنزل لمنع حدوث مضاعفات.

يأتي في مقدمة العلاجات المنزلية، لتجنب الإصابة بنزلة برد الشتاء، تناول ملعقة صغيرة من العسل، الذي يعضد مقاومة الجسم للبكتيريا، كما يعمل كمضاد حيوي طبيعي واسع المجال.

إلى جانب العسل الطبيعي، امتد استخدام ”ماء الغرغرة“ لسنوات عبر الطب التقليدي الطبيعي، وتكمن أهمية ”الغرغرة“ في بساطة استخدامها، كل ما تحتاجه هو كوب من الماء الدافىء وملعقة ملح، لتصنع المحلول المقاوم للبكتيريا بشكل فعال.

بعيدا عن مادة الكافيين التي توجد في عدد كبير من أنواع الشاي، يحتوي شاي البابونج على عناصر مضادة للالتهابات والأكسدة، كما أن إضافة بعض من العسل الطبيعي، يرفع من قيمة العلاج كثيرا.

أبحاث كثيرة أكدت فوائد شرب ماء الليمون الساخن، الذي تحرص عليه معظم الأسر، وتعرف قدره لما له من فوائد، فإلى جانب قدرته على تخفيض الوزن، تتميز بقدراته المضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات والتي من شأنها أن تزيد من صعوبة تكاثر الفيروسات والبكتيريا في الحلق.