كيف تتعامل مع التهاب المفاصل بطريقة صحيحة؟

نشرت مجلة ”هيلث سايت“ الطبية مؤخرا، نصائح مهمة للذين يعانون من التهاب المفاصل بشكل يومي ومتكرر، وقد شددت المجلة في تقريرها، على اتباع هذه النصائح والطرق التي من الممكن أن تجعل حياتك أكثر راحة وأقل ضررا وتعبا.

واستندت المجلة في تقريرها إلى بحث أجرته الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، جاء فيه أن الشخص المُصاب يستطيع وقف الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل المزمن عن طريق فقدان الوزن والعلاج الطبيعي والعلاجات البديلة، التي تشمل الوخز بالإبر والتدليك.

وأكد البحث أن فقدان الوزن عبر حمية غذائية معتدلة، يخفف الضغط الواقع على المفاصل، مع عدم تغافل الخطة العلاجية التي تستخدمها إذا كنت من المصابين بمرض هشاشة العظام.

وتأتي ممارسة الرياضة بانتظام، على رأسها المشي وركوب الدراجات والسباحة، كأولويات نصائح البحث الطبي الذي قدمته الكلية الأمريكية، كما أن قليلا من تمارين القلب ستحدث فرقا كبيرا.

وإضافة إلى الرياضة، يشجع البحث على تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والزيوت الصحية والمأكولات البحرية في نظامك الغذائي، كما أن ”الحركة المستمرة“، وعدم البقاء في المكان نفسه لفترة طويلة، يُكسب المفاصل صلابة أكثر.

لم يغفل البحث أهمية الاسترخاء والراحة، لما له من أهمية، الاسترخاء لفترة بسيطة من الوقت، يجعل الجسم يعالج نفسه بنفسه، لما له من قدرة على وقف حالة التوتر، وبالتالي علاج التهاب المفاصل بشكل نفسي كبير.