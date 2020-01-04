بينها البيتزا.. أطعمة قد تسبب النوبة القلبية فاحذرها

من البيتزا إلى النقانق، قد ننخدع بالمذاق اللذيذ للعديد من الأطعمة والتي كثيرًا ما نعتقد أنها آمنة، وأن أقصى ضرر لها هو زيادة الوزن ليس أكثر.

إلا أنه على العكس تمامًا، فالعديد من الأطعمة اللذيذة والشائعة تؤثر سلبًا على صحة القلب، وقد تؤدي للإصابة بنوبة قلبية وهي حالة خطيرة تهدد حياة الإنسان في معظم الحالات.

لذا، ومن خلال مجلة ”هيومن هيلث ريسيرش“، نكشف فيما يلي عن أطعمة عليك الحذر منها لأنها قد تسبب النوبة القلبية:

السكر والمحليات الاصطناعية

يعد السكر والمحليات الاصطناعية من أخطر الأعداء على الصحة عامة والقلب بشكل خاص، فمن الصودا إلى العصائر، والعديد من المشروبات تكون غنية بما يعادل 10 ملاعق سكر.

وفي حين أن البعض قد يلجأ إلى المحليات الاصطناعية معتقدين أنها بديل صحي أكثر، إلا أنها في الحقيقة مضرة أكثر وترتبط بالإصابة بالسرطان.

اللحوم المصنعة

يشمل هذا النوع من اللحوم، الهوت دوغ والنقانق، ويعد من أسوأ الأنواع للقلب، حيث يزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية وفشل القلب بنسبة 42 %، وذلك بسبب ما تحتويه اللحوم المصنعة من مستويات عالية من الدهون المشبعة والملح.

الخضراوات المعلبة

في حين أن الخضراوات بمختلف أنواعها تتميز بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى، إلا أن فوائدها تكمن في تناولها طازجة أو مطهية بطريقة معينة، وليس تناولها معلبة.

فمشكلة الخضراوات المعلبة تكمن في احتوائها على الكثير من الملح الذي يؤثر على الأوعية ويتسبب بزيادة سمك جدرانها ويجعلها أقل مرونة، مما يؤثر على القلب ويساهم بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، فضلًا عن أن الكثير من الملح يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، مما يؤدي لرفع ضغط الدم والذي يؤثر على القلب أيضًا.

لذا، يُنصح بغسل الخضراوات المعلبة بالماء قبل استهلاكها لتقليل نسبة الملح فيها، مع الحرص على تجنبها قدر الإمكان.

البيتزا

تعد البيتزا من أكثر الأطعمة شعبية بفضل نكهاتها اللذيذة المتنوعة، ولكنها تضر القلب وتؤدي للإصابة بنوبة قلبية عند استهلاكها بكثرة، بسبب احتوائها على الكثير من الدقيق الأبيض وصوص غني بالسكر، بالإضافة إلى احتوائها على جبن ذي مستويات عالية من الدهون المشبعة.

الأطعمة المعدة مسبقًا

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شراء أطعمة معدة مسبقًا لا تحتاج سوى الخطوة الأخيرة من إعدادها أو طهيها على الفور، وفي حين أن هذه الأطعمة يكون تحضيرها أسهل، إلا أنها مضرة، حيث تحتوي على مستويات عالية من أحد أنواع الدهون غير المشبعة تعرف باسم ”الدهون المتحولة“، بالإضافة إلى مكسبات الطعم الاصطناعية والملح والسكر مع مواد حافظة، كما تكون هذه الأطعمة معالجة بنسبة كبيرة، وهذه المكونات ضارة بصحة القلب وتساهم في الإصابة بنوبة قلبية.