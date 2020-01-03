احذر.. هذه الأطعمة تحوي سموما قاتلة (صور)

على عكس ما يعتقده الكثيرون، هناك العديد من الأطعمة الشائعة التي تخفي سمومًا قاتلة، حيث سنكشف عنها فيما يلي من خلال مجلة ”هيلث هيومن ريسيرش“.

الفاصوليا الحمراء

على الرغم من فوائدها ومذاقها المميز، إلا أن الفاصوليا الحمراء قد تصبح سامة وخطيرة بسبب احتوائها على بروتين يدعى ”ليكتين“ يقتل الخلايا في المعدة، مما يؤدي إلى عدة مشاكل تتضمن غثيانا وقيئا شديدين وإسهالا أيضًا، كما يعزز خطر الإصابة بتقرحات في المعدة.

لذا يُنصح بنقع الفاصوليا المجففة في الماء وتركها على الأقل 5 ساعات قبل استهلاكها، لتجنب أي مشكلة.

التفاح

يعد التفاح من أبرز الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، ولكن خطورته تكمن في بذوره لأنها تحتوي على مادة سامة للغاية تدعى ”سيانيد“، لذا ينصح دائمًا بتجنب البذور تمامًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يشكل القشر خطرًا آخر، حيث يلتصق به أي مبيدات حشرية تم استخدامها ورشها على التفاح، لذا يوصي الخبراء دائمًا بغسلها جيدًا.

العسل

يعتبر استهلاك العسل غير المبستر الذي لم يخضع لعملية تكرير، خطيرًا جدًا، حيث يحتوي على مواد سامة تُعرف باسم ”قلويات البايروليزيدين“، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وتليف الكبد.

ويحتوي العسل عامة على مادة تدعى ”بوتيولينيوم“، والتي قد تسبب حالة خطيرة تُعرف باسم ”التسمم السجقي“، خاصة لدى الأطفال الأقل من 12 شهرًا، لذا ينصح بتجنب إطعام العسل للأطفال، ولكنه يكون مناسبًا للكبار، لأن نسبة هذه المادة فيه تكون منخفضة بعض الشيء.

الكرفس

في الوقت الذي يعتبر فيه الكرفس من الأطعمة البسيطة والخالية من أي خطورة، إلا أن خطورته تكمن في احتوائه على أكثر من 64 مادة كيميائية، وذلك بسبب ما يكتسبه من ماء في الأرض، فهو غني بالعديد من المبيدات الحشرية.

التوت الأزرق

على غرار الكرفس، يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، حيث يحتوي على ما يصل إلى 52 مادة خطيرة تتسبب في تلف أعضاء الجسم، ولكن الخبراء ينصحون بشراء التوت الأزرق المجمد، لأنه يحتوي على نسبة أقل من تلك المواد.