نصائح لتجنب أضرار الوجبات السريعة

تحتوي الوجبات السريعة والحلويات على الملح والسكر والدهون المشبعة التي تطغى على العناصر الغذائية الأساسية التي قد تكون موجودة في الطعام.

مجلة ”هيومن آند هيلث ريسيرش“ قدمت طرقا بسيطة لتناول الوجبات السريعة دون الإضرار بصحتكم:

التبديل

يمكن استبدال العديد من الأطعمة الضارة التي نفضلها بعناصر أخرى صحية ولذيذة لا تزال مرضية، فعندما نشتهي رقائق البطاطس المقرمشة، فيكون ذلك بسبب رغبتنا في تذوق الطعم المالح والمقرمش، ولذلك يمكنك استبدالها بالفشار أو المكسرات أو حتى الجزر، ولإشباع اشتهائك للحلويات، يمكن إعداد المخبوزات المبنية على الفاكهة بدلا من السكر.

في المنزل

قد يتطلب الأمر بعض الوقت والجهد، ولكن إعداد الوجبات السريعة في المنزل يمكن أن يوفر نفس المذاق مع تقليل العناصر الضارة، حيث يمكنك تقليل محتوى الدهون المشبعة والملح والعناصر الضارة الأخرى.

دهون اللحوم

اللحوم الحمراء شهية للغاية، ولكنها تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والكوليسترول الذي يساهم في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وللاستمتاع باللحوم الحمراء بطريقة صحية، يمكنك اختيار كميات أصغر من اللحوم، والتخلص من القطع الدهنية أثناء تحضيرها، كما يمكن استخدام لحم الدجاج الأبيض، كبديل صحي في الوجبات السريعة.

طريقة التحضير

الأطعمة المشوية تكون دائما أقل دهونا من الأطعمة المقلية، فالشوي يسمح للدهون بالانصهار والتسرب، خاصة عند استخدام شبكة الشواء أو وضع ورقة الشواء أسفل الأطعمة التي يتم شويها على أسطح متساوية.

الأعشاب والتوابل

نعتمد كثيرا على الملح لتعزيز النكهات التي نحبها، ولكن هناك الكثير من التوابل اللذيذة التي يمكن أن تؤدي المهمة دون زيادة مستويات الصوديوم وضغط الدم في أجسامنا، مثل الثوم والأوريجانو والبابريكا والكمون والكاري وجوزة الطيب والشبت.

الاعتدال

تشير الدراسات إلى أن حرمان أنفسنا تماما من الأطعمة التي نشتهيها يمكن أن يزيد من مستويات التوتر ويؤدي إلى الشراهة في وقت لاحق عندما نستسلم إلى رغباتنا في النهاية، ولذلك ينصح الخبراء بالاعتدال، وتحديد كميات معقولة من هذه الوجبات، بدلا من الامتناع عنها أو الإفراط فيها تماما.