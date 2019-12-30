اكتشاف حل لوقف نمو سرطان القولون

توصل باحثون إلى بروتين مسؤول عن تعزيز نمو سرطان القولون أو الأمعاء بمختلف أنواعه، ما يمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة لمحاربة هذا المرض المميت.

خلال دراسة أجريت في جامعة تورنتو الكندية، توصل الخبراء إلى بروتين ضار يدعى ”امبورتين-11“ Importin-11، يعزز نمو سرطانات القولون بالتعاون مع بروتين آخر يسبب هذا المرض الخبيث يدعى ”بيتا-كاتينين“.

وحسب مجلة ”ذا هيلث سايت“ يعزز ”امبورتين-11“ نمو سرطان القولون من خلال نقل ”بيتا-كاتينين“ المسبب للمرض، إلى نواة خلايا سرطان القولون، حيث يتمكن من تعزيز نمو الخلايا السرطانية.

وأشار الخبراء إلى أن البروتين الذي توصلوا إليه، يساهم أيضا في ارتفاع مستويات ”بيتا-كاتينين“ المسبب لسرطان القولون، الذي يرتبط بحوالي 80% من حالات سرطان القولون والمستقيم.

وعند تجربة إزالة ”امبورتين-11“ من الخلايا باستخدام تقنية ”كريسبر“ للتعديل الجيني، لاحظ الباحثون أن ذلك أدى إلى منع عملية نقل ”بيتا-كيتانين“ ووقف نمو الخلايا السرطانية.

بالإضافة إلى فهم كيفية نمو خلايا سرطان القولون، أوضح الخبراء أن التوصل لبروتين ”امبورتين-11″، قد يساعد في تطوير علاجات وطرق أخرى لتثبيط عملية نقل ”بيتا-كاتينين“، ما سيساهم في وقف نمو معظم أنواع سرطان القولون والأمعاء.

وقال ستيفان أنجرز، قائد الدراسة، ”تشير النتائج إلى أن امبورتين-11 يعد عاملا أساسيا لعملية نمو خلايا سرطان القولون والأمعاء، وإن إزالته أو تثبيط نشاطه يساهم في منع هذه العملية من الأساس، ما يمهد لنا الطريق لتطوير علاجات تحول دون نمو الخلايا السرطانية“.

وبالإضافة إلى نتائج الدراسة المثيرة، أشار الخبراء إلى أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لدراسة علاقة بروتين ”امبورتين-11“ وأنواع السرطان الأخرى، وكيفية الحد من الإصابة بهذا المرض الخبيث.