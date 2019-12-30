من علاج مشاكل الجلد لتعزيز صحة القلب.. فوائد مدهشة لبذور القنب

تنتمي بذور القنب لعائلة بذور الكتان والشيا وتعرف بأنها مضادة للأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات وغنية بالعديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الإنسان مثل: البروتينات والمعادن والأحماض الأمينية ونسبة عالية من الألياف.

وتتميز بذور القنب بمذاقها المعتدل وهي شبيهة بالجوز ويمكن إضافتها مطحونة على الحليب أو العصير أو الشوربة أو تناولها مع طبق من الشوفان، وتساعد على علاج التهاب المفاصل والسرطان والسكري وتقلل من خطر أمراض القلب ومفيدة جدا للسيدات خاصة بعد فترة انقطاع الطمث.

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا“ -تفصيليا- بعض فوائد بذور القنب الصحية ومنها:

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تحتوي بذور القنب على الأحماض الأمينية التي تعمل على إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم وهو الجزء المسؤول عن تمدد الأوعية الدموية لخفض ضغط الدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.

علاج مشكلات الجلد

يعتمد الجهاز المناعي على توازن الأحماض الدهنية أوميجا 6 وأوميغا 3 وتحتوي بذور القنب على نسبة من 1 إلى 3 من الأحماض الدهنية العديدة وغير المشبعة والتي تسهم في علاج الأكزيما وحكة الجلد لأنها تحسن مستويات الأحماض الدهنية في الدم.

مصدر جيد للبروتين

تحتوي بذور القنب على نسبة عالية من البروتين وتمد الجسم بنسبة 25% من السعرات الحرارية وتوفر الأحماض الأمينية للجسم نظرا لأن أجسادنا لا تنتج الكمية الكافية لذلك يجب علينا إدراج بذور القنب داخل نظامنا الغذائي.

تقلل من آلام الدورة الشهرية وفترة انقطاع الطمث:

يسبب هرمون البرولاكتين أعراض الدورة الشهرية وآلامها، لذلك تناول بذور القنب مفيد في تلك الحالة لاحتوائها على حامض غاما لينولينيك الذي ينتج البروستاغلاندين E1 والذي يقلل من آثار هرمون البرولاكتين، ولهذه البذور تأثير فعال على تقليل الأعراض الخاصة بفترة انقطاع الطمث.

تحسين عملية الهضم

تحتوي بذور القنب على العديد من الألياف القابلة للذوبان والتي تعد مصدرا للبكتيريا المفيدة في جسم الإنسان وتقلل من مستويات السكر والكوليسترول المرتفع في الدم وتساعد الألياف على مرور بقايا الطعام عبر الأمعاء وتحسين عملية الهضم.