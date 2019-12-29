تحذير.. الرؤية الضبابية المفاجئة قد تشير لإصابتك بأمراض خطيرة

يصاب بعض الأشخاص بالرؤية الضبابية المفاجئة، وهي عبارة عن فقدان حدة الرؤية وتشويشها في عين واحدة أو كلتيهما، وتشير إلى خطورة الإصابة ببعض الأمراض لذلك يجب استشارة الطبيب على الفور.

وحسب صحيفة ”برايت سايد“ الطبية، فإن الرؤية الضبابية تنذر بالإصابة بأحد هذه الأمراض:

السكري

عندما تقترن الرؤية الضبابية بفقد الوزن فهذا مؤشر على الإصابة بمرض السكري والرؤية الضبابية قد تتطور لحالة تسمى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم والذي تؤدي لتلف الأوعية الدموية في العين.

النشاط المفرط للغدة الدرقية

قد تدل الرؤية الضبابية على الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية التي تسبب الإرهاق والتعب المستمر إذ تنتج الغده كمية كبيرة من الهرمونات أكثر مما يحتاجه الجسم فتصيبه بالضعف والإعياء المستمر بما في ذلك الرؤية الضبابية.

السكتات الدماغية

الإصابة بالرؤية الضبابية المفاجئة مع شعور بالدوار والغثيان وخدر الجسم والوجه وصعوبة في النطق يدل على إصابتك بنوبة سكتة دماغية لذلك عليك الاتصال بالطوارئ الطبية وطلب المساعدة على الفور.

مرض باركنسون

هو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي يؤثر بشكل رئيس على الجهاز الحركي والرؤية الضبابية هي أحد أعراضه؛ لأن هذا المرض يفسد جهازنا العصبي ويؤثر على قدرتنا في التحكم في حركة العيون فيؤدي ذلك لحدوث الرؤية الضبابية وقد يتطور الأمر لفقدان كلي أو جزئي للنظر.

ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم

تشير الإصابة بالرؤية الضبابية باضطرابات في مستوى ضغط الدم فتسبب هبوطه أو ارتفاعه عن المعدل الطبيعي، وخاصة بالنسبة للنساء الحوامل فقد تؤدي الرؤية الضبابية لارتفاع ضغط الدم ونسبة البروتين في البول مسببة تسمم الحمل؛ لذلك يجب فحص النظر المستمر خلال الحمل، أما انخفاض ضغط الدم إذا رافقه الدوار والغثيان فيجب الاستلقاء أو الجلوس مع رفع القدمين في الهواء لمساعدة الدم في التدفق عبر الجسم.

الصدفية

تؤثر الإصابة بمرض الصدفية الجلدي بشكل كبير على مستوى الرؤية لدينا، بالإضافة لإحمرار وحكة الجلد، وتسبب الصدفية التهاب القزحية الذي يؤدي لتشويش الرؤية وحساسية الضوء.

أورام المخ

قد تنذرك الرؤية الضبابية بخطورة الإصابة بأورام المخ إذ يضغط الورم على بضع مناطق مختلفة في الدماغ منها العينان فيسبب الرؤية الباهتة والغثيان.