تعرف على فوائد ”الفحم النشط“ لصحة الإنسان

يُعرف الكربون النشط أو ”الفحم النشط“ بفوائده العلاجية وقدرته على تحسين الصحة العامة للإنسان بطرق متعددة.

ووفق صحيفة ”بينك فيلا ”، فإن الكربون النشط يساعد الجسم على الشفاء بشكل طبيعي ويستخدمه العديد من مراكز الطوارئ حول العالم للتعامل مع الحالات الصحية مثل الانتفاخ والكولسترول المرتفع ونسبة الصفراء المرتفعة، ويقضي على السموم والمواد الكيميائية الضارة في الجسم.

هذه قائمة بفوائده:

تبييض الأسنان

يعزز الفحم النشط من صحة الفم ويساعد على توازن مستويات الحموضة في الفم، ويقي من تسوس الأسنان والتهابات اللثة ورائحة النفس الكريهة، لذلك من الممكن إضافته لفرشاة الأسنان المبللة وتفريش الأسنان بها.

يكافح الشيخوخة وعلامات تقدم العمر

أحد العوامل التي تُسرع بالشيخوخة هو نمط الحياة الذي نتبعه والطعام غير الصحي الذي نستهلكه، لذلك كبسولتان من الفحم النشط تساعدان في تحسين الهضم والحصول على قناة هضمية صحية، لأنه يزيل السموم التي تؤثر على الجهاز المناعي، لذلك يمكن تناول كمية كافية من الماء مضاف إليها الفحم النشط.

يعالج مشاكل البشرة

يمكن للكربون النشط علاج مشاكل عديدة للبشرة مثل حب الشباب والطفح الجلدي ولدغات البعوض، فعبر إضافة ملعقتين منه لكمية من جل الصبار وتطبيقه برفق على الوجه ينقي البشرة ويطهرها من جميع الأوساخ والسموم التي تؤدي لظهور حب الشباب.

يساعد على تنقية المياه

يعتبر الفحم النشط أحد الطرق التقليدية والمتداولة لتنقية المياه، إذ يساعد على إزالة الشوائب المائية بما في ذلك المواد الكيميائية والمذيبات والمبيدات والنفايات الصناعية.

يقضي على الانتفاخ

قبل تناول الأطعمة التي تسبب الإزعاج للمعدة وتسبب الانتفاخ، يمكن تناول 500 ملغ من الفحم النشط وشرب كوب كبير من الماء بعدها مباشرة، حتى تتجنب هذه الأعراض المزعجة.