مصر.. استخراج ”جزرة“ كاملة دخلت بفتحة شرج مريض (صورة)

شهدت إحدى مستشفيات صعيد مصر واقعة طبية غريبة من نوعها، عندما استخرج فريق طبي جزرة كاملة من بطن مريض، دخلت عن طريق فتحة ”الشرج“ وتحركت إلى منطقة القولون.

تشير التفاصيل إلى أن الواقعة بدأت بتعرض مريض (65 عامًا) لنزيف حاد بالمستقيم لمدة 3 أيام، حينها فكّر العجوز في حيلة لوقف هذا النزيف، فاستعان بـ“جزرة“ وضع نصفها داخل فتحة الشرج ونصفها الآخر خارج الفتحة.

لكن حيلته الغريبة من نوعها انقلبت إلى واحدة من المواقف الطريفة، فتحركت الجزرة إلى الداخل واستقرت في القولون، فحاول المريض وأقاربه استخراجها بواسطة عمل حقن شرجية وملينات لمدة يومين، ولكن الطريقة فشلت.

الفريق الطبي بمحافظة قنا (جنوبي البلاد) قال إن المريض جاء إلى العيادة يعانى من آلام شديدة بالبطن، وإمساك فأجرى له عملية منظار قولون مباشرة للجسم الغريب، فتبين من التشخيص أن الجزرة طولها يصل 15 سم تبدأ من أعلى مكان في المستقيم وتنتهي في القولون السيني sigmoid colon مع وجود تقرحات شديدة وتآكل في جدار القولون.

وأشار الطبيب المعالج إلى وجود انثقاب فى الجزء الأخير من القولون السيني مع تسرب للبراز بداخل البطن والتهاب في الغشاء البريتوني، فقام باستخراج الجزرة، وعمل توصيل للقولون بجدار البطن مؤقتا لحين استقرار الحالة، وتم عمل غسيل للغشاء البريتوني.