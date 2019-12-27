حارب الجفاف في الشتاء بهذه الأطعمة

الترطيب أمر ضروري للصحة بشكل عام، خاصة في الشتاء، ومع ذلك قد تشكل مهمة شرب كمية كافية من الماء تحديا خلال أشهر الشتاء، ففي كثير من الأحيان، يشرب الشخص نصف احتياجاته اليومية من الماء فقط خلال الأشهر الباردة، مما يسبب الجفاف وما يصاحبه من أضرار.

وفقا لمجلة ”ذا هيلث سايت“، يؤدي الجفاف إلى الإجهاد المزمن والمشاكل الجلدية والصداع وتشنجات العضلات، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

ولذلك ينصح الخبراء بتناول الأطعمة التالية لتنويع مصادر السوائل، ومقاومة الجفاف في الشتاء:

الطماطم

يبلغ محتوى الماء في الطماطم حوالي 95%، يمكنك تناولها في السلطة أو استخدامها لصنع الحساء أو تناولها كاملة، وهي غنية بفيتامين A، ومفيدة للبشرة والعينين والمناعة.

السبانخ

المحتوى المائي لهذه الخضراوات الورقية هو 93%، مما يجعلها فعالة في ترطيب الجسم، وتوفر ما يحتاجه من حديد وتعزز الجهاز المناعي.

البرتقال

محتوى البرتقال المائي يبلغ 86%، كما أنه مليء بفيتامين C ويعزز صحة العضلات والعظام والأوتار والشرايين والجلد إلى جانب الحفاظ على رطوبتك.

الزبادي

الزبادي غني بالماء ومغذ للغاية، حيث يبلغ محتواه المائي 75%، كما أنه مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تعزز الصحة وفقدان الوزن.

القرنبيط

القرنبيط من الخضراوات المغذية والمرطبة أيضًا، فهو غني بالألياف ويحتوي كل كوب منه على 59 ملم من الماء، كما أنه مصدر غني للفيتامينات والمعادن التي تعد مفيدة للصحة العامة.