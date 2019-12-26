بخطوات بسيطة.. كيف تحمي نفسك من خطر الإصابة بنوبة قلبية؟ 

يقع الكثير من الأشخاص في فخ النوبة القلبية، التي قد تؤدي للوفاة في بعض الحالات، إذ أصبحت شائعة للغاية.

وتحدث النوبة القلبية نتيجة انسداد مفاجئ في أحد الشرايين التاجية المسؤولة عن ضخ الدم للقلب؛ ما يؤدي إلى تلف جزء من عضلة القلب أو انهيارها بالكامل، ومع التقدم في العمر، تبدأ الأجزاء الداخلية من هذه الشرايين بالتلف وتصبح أقل اتساعا بسبب تراكم الدهون وغيره.

وفي حين أن النوبة القلبية قد تكون مفاجئة، إلا أنه من خلال مجلة ”بينك فيلا“، ندلك على خطوات بسيطة يمكنها حمايتك من خطر إصابتك بالنوبة القلبية:

أولا: ما هي عوامل خطر الإصابة بالنوبة القلبية؟

هناك 3 أنواع مختلفة من عوامل خطر الإصابة بالنوبة القلبية، وهي: ”عوامل الخطر الرئيسة“ وتشمل التقدم في العمر، والتاريخ المرضي العائلي أو العوامل الوراثية، بالإضافة إلى نمط الحياة غير الصحي.

ويعرف النوع الثاني باسم ”عوامل الخطر القابلة للتعديل“، وهي التي يمكن خفضها من خلال اتباع نمط حياة صحي، وتشمل ارتفاع الكوليسترول، والتدخين، قلة الحركة والنشاط البدني، بالإضافة إلى السمنة والسكري.

بينما يعرف النوع الآخر باسم ”العوامل المساهمة“، وتشمل التوتر والكحوليات والتغذية والنظام الغذائي.

ثانيًا: كيفية الوقاية من النوبة القلبية

في حين أن النوبة القلبية قد تحدث في أي سن، إلا أن خطر الإصابة بها يكون أكبر لمن تجاوز سن الأربعين، لذا دائمًا ما ينصح بالاستشارة والفحوصات الدورية للتأكد من أنك لست معرضا لأي خطر من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يوصى باتباع الخطوات الآتية للحماية من النوبة القلبية:

السيطرة على ضغط الدم

من المهم متابعة ضغط الدم، لأن ارتفاع مستوياته يعد من أبرز العوامل التي تعزز خطر الإصابة بالنوبة القلبية، كما يمكنك التركيز على أطعمة مثل: الخضراوات الورقية والتوت والشوفان، بالإضافة إلى السلمون والشوكولاتة الداكنة لخفض الضغط.

السيطرة على الكوليسترول والدهون الثلاثية

من المهم أيضا الحرص على انخفاض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، إذ قد يؤدي ارتفاعها إلى انسداد الشرايين وارتفاع خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والنوبة القلبية، ويأتي كل من أسماك الماكريل والسلمون والسردين بالإضافة إلى المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، من أبرز الأطعمة التي تساعد في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية.

تجنب السمنة

تعد السمنة واحدة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالنوبة القلبية، وذلك لأنها تساهم في رفع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم، كما ترفع خطر الإصابة بالسكري، وكل هذه العوامل تعزز الإصابة بالنوبة القلبية.

السيطرة على التوتر

يرتبط التوتر بالنوبة القلبية من بضع نواح، أبرزها أنه يساعد في ارتفاع ضغط الدم، كما أن الكثير من الأشخاص يفرطون في تناول الطعام عندما يتوترون، لذا يصابون بالسمنة وهكذا.

أخيرا وليس آخرا، من الضروري تجنب التدخين والكحوليات، لأن كليهما يساهم في تدهور الصحة وخاصة القلب، كما يجب الحرص على اتباع نمط حياة وغذاء صحي وممارسة الرياضة، وليس بالضرورة التمارين القاسية.