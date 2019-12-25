علاجات منزلية للقضاء على مرض الزحار

يعد مرض الزحار (الدوسنتاريا) مشكلة شائعة في جميع أنحاء العالم، لكن تركه دون علاج من الممكن أن يجعله يتفاقم، وبالتالي التسبب بالوفاة.

ويأتي هذا المرض، والذي هو مشكلة هضمية، وبراز مائي مصحوبًا بالتهاب معوي، وتشنجات في المعدة، وتستمر أعراضه من ساعات إلى أيام، نتيجة للعادات الغذائية غير الصحية، والمياه الملوثة، ومصاب به أكثر من 165 مليون شخص.

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا“ أن علاج المرض يعتمد على نوع الإصابة نفسه، فهناك بعض الحالات يمكن علاجها عن طريق الراحة وشرب السوائل، وهناك حالات يجب أن تخضع للعلاج بالأدوية، لذلك نشرت الصحيفة بعض العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها للمساعدة على العلاج، والقضاء على مرض الزحار.

عصير البرتقال

يحتوي عصير البرتقال على مركبات الفلافونويد والتي لها خصائص مضادة للالتهاب، وتساعد في تهدئة بطانة المعدة من الآلام الناجمة عن مرض الزحار، فشرب 3 أكواب يوميًا من عصير البرتقال المعد منزليًا وليس المعبأ مفيد للتخلص من أعراض المرض ويساعد في القضاء عليه.

اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب على بكتيريا نافعة تعزز من قدرة الجسم على الهضم، بالإضافة لدورها بتحقيق التوازن بين أعداد البكتيريا الصالحة والضارة، وللبن الرائب أهمية كبيرة بتقليل فترة مرض الزحار (الدوسنتاريا)، فكل ما عليك فعله هو شرب كميات كبيرة منه على مدار اليوم.

بذور الحلبة

تتميز بذور الحلبة باحتوائها على العديد من المركبات الغذائية والتي لها فوائد غذائية وطبية لتقليل التهابات الجهاز الهضمي، لذلك تناول كوبين من اللبن يوميًا مضافة إليهما ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الحلبة، حيث سيساعد على التخلص من المرض وأعراضه المزعجة.

الليمون

يحتوي الليمون على مركبات، ومواد مضادة للميكروبات، وهذا يساعد الجسم على التخلص من البكتيريا المسببة للعدوى، لذلك يجب شرب الماء المغلي بعدد من قطع الليمون بعد تصفيته، ويجب على الشخص المصاب الشرب منه على مدار اليوم.

الشاي الأسود

يعزز الشاي الأسود من قدرة الجسم على مقاومة التهابات الأمعاء، ويساهم بتخفيف حدة أعراض مرض الزحار (الدوسنتاريا)، ويمكنك إضافة الشاي الأسود لكوب من الماء المغلي مع إضافة قطعة ليمون ثم تصفيته، ويتم شربه مرتين يوميًا.