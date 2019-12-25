لمحاربة النحافة.. خطوات تساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية

في الوقت الذي يكافح فيه معظم الأشخاص من أجل فقدان الوزن، فإن هناك الكثيرين الذين يكافحون من أجل زيادة الوزن والتخلص من مشكلة النحافة.

وفي حين أن الأمر قد يبدو بسيطا، إلا أن زيادة الوزن بطريقة صحية ليست مهمة سهلة، خاصة أن الكثيرين يعتقدون أن تناول أي طعام حتى غير الصحي، هو أفضل طريقة لزيادة الوزن، ولكن هذه ليست الحقيقة على الإطلاق، وتلك الطريقة من شأنها التأثير سلبا على الصحة.

ويشير خبراء مجلة ”بينك فيلا“، إلى أن اكتساب الوزن بطريقة صحية يعتمد على التركيز على تعزيز كتلة الجسم وليس الدهون غير الصحية، من خلال اتباع نظام غذائي يعتمد على البروتين.

وفيما يأتي خطوات بسيطة تساعد على اكتساب الوزن بطريقة صحية:

التمر المجفف والحليب

إذا كنت تريد محاربة النحافة واكتساب وزن بطريقة صحية، فمن المهم إضافة التمر المجفف مع الحليب لنظامك الغذائي، لأن هذه الوصفة غنية بالفيتامينات، خاصة الـ“نياسين“ المعروف باسم فيتامين ب 3، والـ“ثيامين“ المعروف باسم فيتامين ب 1، بالإضافة إلى مد الجسم بما يكفي من بروتين وسكر.

ستساعد هذه الوصفة على زيادة الوزن وبعض العضلات، فضلا عن دفعة من الطاقة، وبالإضافة إلى التمر المجفف، يمكنك -أيضا- تناول الموز مع الحليب لتحقيق الغرض ذاته.

ملعقة من الزبد الصافي والسكر

قبل تناول وجبة الغداء، عليك بتناول ملعقة من الزبد الصافي مضافا إليه ملعقة من السكر، فتنفيذ هذه الخطوة على معدة فارغة، يساعد في زيادة الوزن وكتلة العضلات أيضا.

المانجو

تعد ثمرة المانجو غنية بالكربوهيدرات والسكر والبروتينات، وهو ما تحتاجه لزيادة كتلة الجسم. وكل ما عليك فعله هو تناول بعض المانجو مع كوب حليب، 3 مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

القيلولة

القيلولة مهمة جدا، فبالإضافة إلى الاسترخاء وتجديد الطاقة، ستساعد أيضا في خطتك لزيادة الوزن، فأخذ قيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الغداء تساعد على زيادة الوزن وبناء العضلات.

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني غنية بالأحماض الدهنية المفيدة والبروتينات، بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات، كما أنها غنية بالسعرات الحرارية ولكن بصورة صحية، لذا أضف بعضا من زبدة الفول السوداني إلى وجبتك، إذ يمكنك بدء يومك بسندويش زبدة الفول السوداني أو يمكنك تناول بعض منها في منتصف النهار.

ومن المهم اتباع نظام غذائي مناسب والمتابعة مع طبيب.