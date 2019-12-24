خضراوات يجب طبخها جيدا للحصول على قيمتها الغذائية

ينصح خبراء التغذية، بأكل الخضراوات بشكل يومي، بعد طهيها، للحصول على قيم غذائية عالية ومد الجسم بما يحتاجه من العناصر الغذائية المفيدة.

وهناك بعض الأنواع من الخضراوات التي يجب طهيها جيدا للحصول على قيمتها الغذائية، لأنها تمد الجسم بفائدة أكثر وهي مطبوخة، وليست نيئة.

ونشر موقع ”با– باميل الإلكتروني“ عن بعض أنواع من الخضراوات التي يستلزم طهيها جيدا للحصول على أعلى فائدة غذائية ومنها:

الفاصوليا الخضراء

تناول الفاصوليا الخضراء وهي نيئة أو نصف مطهية يزعج المعدة، ويتسبب لها بالعديد من الاضطرابات والآلام، بالإضافة لاحتوائها على بروتينات سامة تدعى لكسينات لا يتلف مفعولها سوى بالطهي، ويساعد طهي الفاصوليا الخضراء والفول الأخضر والبازلاء على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم أكثر من تناولها وهي نيئة.

المشروم

يجب تناول المشروم وهو مطهي بشكل جيد، لأن تناوله بشكل نيئ يعيق عملية الهضم ويتسبب بمشاكل للمعدة، والمشروم المطهي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والبروتينات والفيتامينات مثل: فيتامين ب ومضادات الأكسدة، ويعمل على زيادة مستوى الزنك والبوتاسيوم في الجسم.

الباذنجان

تناول الباذنجان المطبوخ أمر شائع، ولكن هناك من يفضلون تناوله بشكله النيئ، والذي يزعج المعدة بسبب احتوائه على مادة السولانين الضارة، لكن الباذنجان المطهي جيدا يحتفظ بالعديد من حمض الكلوروجينيك، وهو المركب الذي يؤدي لخفض مستويات ضغط الدم، ويقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني، فهو يبطئ امتصاص الجلوكوز في الدم، بالإضافة إلى أن الباذنجان المسلوق أو المطهو على البخار غني بمضادات الأكسدة ومركبات خفض الكوليسترول.

البروكلي والخضراوات الصليبية

يفضل تناول العديد من الخضراوات الصليبية كالبروكلي والقرنبيط والكرنب واللفت وغيرها وهي مطهية، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي يصعب على الجسم هضمها وهي نيئة، وتسبب الانتفاخ واضطرابات المعدة.

ويمنع تناول اللفت النيئ امتصاص اليود في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل الغدة الدرقية، لذلك يفضل تناول الخضراوات الصليبية وهي مطبوخة جيدا لاحتوائها على مركبات الإندول وغيرها من مركبات مكافحة السرطان التي يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية.

الطماطم

يعتبر تناول الطماطم النيئة أمرا جيدا للصحة، ولكن ليس بقدر تناولها وهي مطبوخة جيدا لاحتوائها على اللايكوبين ومضاد قوي للأكسدة، والذي يقى من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل: السرطان، وأمراض القلب، ولكن مع الوضع في الاعتبار أنه من الأفضل عدم خلط الأطعمة الغنية باللايكوبين، مثل، الطماطم، والفلفل الأحمر، مع الأطعمة الغنية بالحديد، مثل: اللحوم الحمراء لأنها تلغي فؤائدها.