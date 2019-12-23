رغم فوائدها المعروفة.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول المكسرات‎

أصبحت الفوائد الصحية للمكسرات مثل الفستق والبندق معروفة، إذ تتنوع بين المساعدة على إنقاص الوزن وحتى الحماية من السرطان، بفضل ما تحتويه من فيتامينات ومعادن هامة، والدهون المشبعة التي يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول في الدم ومحاربة أمراض القلب.

ومع ذلك، أشارت مجلة ”هيومن آند هيلث ريسيرش“، إلى أنه على الرغم من فوائد المكسرات المعروفة إلا أن الإفراط في أي شيء صحي له أضرار، كما نوضح فيما يلي:

زيادة الوزن

تشير الكثير من الدراسات إلى أن تناول المكسرات والبذور يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، ولكن هذا في حال تناولها بكميات محدودة للغاية وبالتزامن مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة. فالمكسرات خاصة غنية بالدهون، وعلى الرغم من أن معظم هذه الدهون غير مشبعة، إلا أنها لا تزال تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولذلك من شأن الإفراط في تناول المكسرات أن يزيد من الوزن بدلا من إنقاصه، الأمر الذي يساهم في الإصابة بمشاكل صحية أخرى.

ارتفاع ضغط الدم

إذا كنت تتناول المكسرات نيئة وغير مملحة، فمن شأن هذا أن يساعد على خفض ضغط الدم، ولكن في غالبية الأوقات تكون المكسرات مملحة لتحسين مذاقها، والإفراط في تناول المكسرات المملحة غير صحي، حيث يمكن أن تؤثر على ضغط الدم سلبا، ويؤدي إلى ارتفاعه.

مشاكل الجهاز الهضمي

هناك العديد من العناصر في المكسرات التي تؤثر سلبا على الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يؤدي محتواها من الدهون والألياف إلى الإسهال، أو تسبب الانتفاخ وتراكم الغازات؛ لأن البذور لها آليات دفاعية تجعلها صعبة الهضم.

سوء امتصاص المغذيات

يضغط حمض الفيتيك الموجود في المكسرات على الجهاز الهضمي، ويقيد قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى؛ لأن المعدة البشرية لا تستطيع هضمه، مما يؤدي إلى ارتباطه بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، ويمنعنا من الاستفادة منها، والذي يؤدي بدوره إلى اضطرابات في الأمعاء الدقيقة.