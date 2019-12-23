دراسة توصي بالمحافظة على هذه العادات الصحية مع التقدم في العمر

وبينت دراسة أُجريت في جامعة ”تافتس“ بالولايات المتحدة الأمريكية، أن 20٪ من كبار السن يعانون من التهاب المعدة الضموري الذي يسبب الالتهابات المزمنة وتلف الخلايا المسؤولة عن إنتاج حمض المعدة؛ فنقصه له تأثير سلبي على امتصاص العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين ب 12 والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.

ونشر الموقع الإلكتروني ”با- باميل“ الإلكتروني، عن العادات الصحية والغذائية التي يجب علينا اتباعها مع تقدم العمر للحفاظ على إمداد أجسادنا بالعناصر الغذائية اللازمة، منها:

تناول البروتين لمنع ضمور العضلات

وفقا للدراسات الطبية فإننا نفقد من 3 إلى 8% من كتلة العضلات كل 10 سنوات بعد سن الثلاثين، وذلك هو السبب الرئيسي للضعف والكسور وسوء الحالة الصحية التي يعاني منها العديد من كبار السن.

لذا فإن إضافة المزيد من البروتين يحمي من فقدان كثافة العضلات، حيث تقي البروتينات بنسبة 40% من الإصابة بهذا المرض ممن لا يتناولون البروتينات، فالبروتين لا يقي من ذلك فقط ولكن يعمل على بناء المزيد من الأنسجة العضلية.