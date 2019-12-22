ارتفاع عدد الوفيات بانفلونزا الخنازير في الأردن إلى 9 أشخاص

أعلن الأردن، يوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفايروس ”إتش1 إن1“ المعروف باسم ”إنفلونزا الخنازير“ إلى 9، بحسب مسؤول في وزارة الصحة.

وقالت مديرة مديرية الأمراض السارية، في الوزارة، هديل السائح، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة بالفايروس حتى الآن، إضافة إلى إصابة 292 شخصا.

وأشارت إلى أن ”أغلب الوفيات كانت لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة ونقص في المناعة“.

وكان وزير الصحة الأردني، سعد جابر، قال الأسبوع الماضي، إنه ”لا يوجد ما يدعو للقلق والأمور في معدلها الطبيعي وتحت السيطرة“.

وسبب ارتفاع أعداد المصابين بالمرض، حالة هلع في صفوف المواطنين الذين لجأوا إلى المراكز الطبية والمستشفيات من أجل الفحص.

وقالت السائح، إن ”ارتفاع أعداد المصابين إلى هذا الرقم سببه كثرة تهافت المواطنين من أجل الفحص الطبي الذي كشف إصابته به“، مشيرة إلى أنها ”إصابات خفيفة تم معالجتها“.

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس الماضي، ”تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا بنسبة 50%، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث أصبح سعر المطعوم 5.5 دينار، بدلا من 11 دينارا.

وجاء التخفيض إثر الطلب الشديد على المطعوم من قبل المواطنين، وضمن الحملة التي بدأتها الحكومة بشأن التوعية حول المرض.