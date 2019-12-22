في المنزل وخلال 30 ثانية.. يمكنك التأكد من صحة قلبك

اختبار منزلي مدته لا تتجاوز الـ30 ثانية، يستطيع أن يحدد حالة القلب الصحية لدى الأشخاص إذا كانوا يعانون مشاكل في القلب أم يتمتعون بصحة جيدة.

وحسب ما نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن كل ما يحتاج إليه هذا الاختبار هو وعاء أو حوض ماء كبير بمكعبات ثلج وخلال 30 ثانية يمكن التحقق من صحة قلبك.

وتابعت ”احضر وعاء كبيرا وقم بتعبئته بالماء البارد بدرجة كافية تمكن من غمر اليدين بشكل كامل في الماء، وللحصول على نتائج دقيقة وأفضل يفضل وضع بضع مكعبات من الثلج“؛ مضيفة ”ضع يديك داخل الوعاء المليء بالماء البارد والثلج لمدة 30 ثانية؛ لأن ذلك سيساعد في معرفة مدى استجابة الدم عندما يصطدم بالمياه البارده والثلج“.

بعد رفع يديك ستجد إحدى هاتين النتيجتين:

إذا أصبحت أصابعك حمراء فهذه أخبار جيدة؛ لأنها تدل على عدم وجود أي مشاكل متعلقة بالأكسجين في دمك وحالة القلب والدورة الدموية صحية، ولا يوجد بها أي مشاكل.

إذا أصبحت الأصابع شاحبة أو يكسوها اللون الأزرق فربما تعاني مشاكل في الدورة الدموية، ويحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في خلايا الدم الحمراء أو بسبب وجود مشاكل في إدخال الدم المؤكسد للجسم وفي هذه الحالة بإمكانك تدليك أصابعك وتدفئتها لإعادتها لحالتها الأصلية ولكن إذا لم يرجع لون الأصابع للوضع الطبيعي فعليك الإسراع برؤية الطبيب؛ لأن ذلك يشير إلى إصابتك بمشاكل صحية في القلب وخاصة إذا كنت تعاني أعراضا أخرى مثل: الحمى، وصداع الرأس، وألم في الصدر، والتعرق الشديد حتى في درجات الحرارة المناسبة، وتنميل في الذراعين والساقين واليدين وأصابع اليد والقدم والدوخة وحالات الإغماء المفاجئة.

يذكر أن هناك بعض الأطعمة التي تحسن من صحة القلب وتعززها مثل: الثوم، الذي يعمل على خفض ضغط الدم وتضييق الأوعية الدموية والشوكولاتة الداكنة التي تعيد مستويات ضغط الدم لمعدلاتها الطبيعية وتحارب الالتهابات، بالإضافة لشرب القرفة إذ تساعد على الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين والأفوكادو الذي يقلل من مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم.