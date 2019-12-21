إذا كنت مصابًا بالسكري.. كيف تجعل جهازك المناعي أقوى؟

يحتاج الشخص الذي يعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم، إلى تقوية الجهاز المناعي، نظرًا لما يحدثه السكر في الجسم من ضعف وهزال.. فكيف يمكن لمرضى السكري القيام بذلك؟

يعد الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول وآلية حماية الجسم من أنواع مختلفة من الأمراض والالتهابات، ولكن ماذا يحدث لهذا النظام عندما يُصاب الشخص بالسكري؟.

في حالة مرض السكري من النوع الأول، يهاجم الجهاز المناعي خلايا بيتا في البنكرياس، ما يجعله غير قادر على إنتاج الأنسولين، وهو هرمون ينظم كمية الجلوكوز في دم الشخص.

ويحدث داء السكري من النوع الثاني، بسبب نقص الأنسولين المنتج في الجسم، بالإضافة إلى مقاومة الجسم للأنسولين الخاص به، ما يجعله يفقد قدرته الدفاعية، فيؤثر كلاهما على الجهاز المناعي بطرق متعددة.

ومرضى السكري معرضون للعديد من الأمراض والالتهابات، نتيجة الأداء المحدود للغاية لخلايا الدم البيضاء في الجهاز المناعي للجسم، فهل من الممكن إعادة بناء وتعزيز أجهزة المناعة لدى مرضى السكري بشكل طبيعي؟

مجلة the healthsite الطبية نشرت بحثًا طبيًا يشير إلى أنه يمكن لمرضى السكري تعزيز نظام المناعة لديهم بشكل طبيعي عن طريق إضافة عدد قليل من الأطعمة الأساسية في نظامهم الغذائي، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم بمقدار مناسب والقضاء على العادات السيئة مثل التدخين والشرب.

وهذه قائمة بالأطعمة التي يحتاجها مرضى السكري للحفاظ على مستويات السكر في الدم، وبالتالي زيادة المناعة:

الأيورفيدا

تعد مادة Chawanprakash مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر بمناعة طبيعية خالية من السكر، وهي تركيبة من الأيورفيدا تحتوي على أكثر من 45 عنصرًا موثوقًا.

الفواكه الطازجة

ومن أهمها البرتقال والجريب فروت وغيرهما من ثمار الحمضيات التي تمتلئ بالبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف، وكذا التفاح، ويمكن أن تساعد المكسرات مثل اللوز والتوت وحتى بعض الخضراوات المورقة الخضراء على تعزيز المناعة.

البصل والثوم

هذه الخضراوات غنية بالمواد المضادة للأكسدة وتقوي جهاز المناعة لديك، ويمكن أن تقلل حتى من خطر بعض أنواع السرطان.

الفطر

من المواد القوية المضادة للأكسدة، ولها خصائص مذهلة مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما أنه مصدر غني بالألياف وفيتامينات ب والسيلينيوم والنحاس.

ويجعل الفطر الجهاز المناعي لدى الإنسان قويًا، كما يساعد إضافة إلى ذلك على محاربة العديد من المشاكل الصحية وخاصة نزلات البرد والانفلونزا الشائعة.