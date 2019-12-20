العلاقة بين زيادة الوزن عند الشباب والإصابة بالخرف

حذرت دراسة جديدة من أن السمنة في منتصف العمر (الشباب)، يزيد من خطر الإصابة بمرض الخرف في المراحل المتأخرة من العمر.

ورغم أن عدم النشاط واتباع نظام غذائي فقير لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة احتمال الإصابة بالمرض، لكن الباحثين حذروا أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة في منتصف العمر بأن لديهم مخاطر أكبر بنسبة 21% للإصابة بالخرف، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وقام باحثون من جامعة أكسفورد بتحليل النظام الغذائي ومؤشر كتلة الجسم ومستويات التمرينات عند 1.137 مليون امرأة، كان متوسط أعمارهن 56 عامًا، ولم يكن لديهم الخرف في بداية الدراسة، وتم تعقبهن لمدة 18 عامًا.

وبعد 15 عامًا، جرى تشخيص 18.695 ألف منهم بالإصابة بالخرف، وكان أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة في البداية أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 21% من أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم السليم.

وجرى ربط انخفاض السعرات الحرارية وعدم النشاط إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف خلال السنوات العشر الأولى من الدراسة، لكن هذه العوامل ضعفت إلى حد كبير، وبعد 15 عامًا، لم يكن أي منهما مرتبطًا بشدة بمخاطر الخرف.

وقالت مديرة الدراسة الدكتورة سارة فلود إن ”بعض الدراسات السابقة أشارت إلى أن اتباع نظام غذائي سيئ أو عدم ممارسة الرياضة قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف، ومع ذلك توصلت دراستنا إلى أن هذه العوامل لا ترتبط بالمخاطر طويلة الأجل للخرف“.

وجرى تشخيص حوالي 2.1% من النساء البدينات بالخرف، مقارنة مع 1.6% من النساء اللائي لديهن مؤشر كتلة الجسم السليم، وقد نظرت الدراسة إلى النساء فقط، وبالتالي فإن النتائج قد لا تكون هي نفسها بالنسبة للرجال.

وقالت الدكتورة سارة إماريسيو من مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة: ”تؤكد هذه الدراسة الجديدة أن السمنة عامل خطر قوي للخرف وتؤكد على أهمية العمل لمعالجة السمنة“.