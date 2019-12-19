التوتر أبرزها.. هذه أسباب آلام العضلات المفاجئ

في الكثير من الأحيان، يعاني البعض آلام العضلات، بسبب إجهاد الجسم أو بعد ممارسة الرياضة، كما قد يشعر آخرون بألم مفاجئ أو غير مبرر في العضلات ويكون الأمر محيّرًا، بالإضافة إلى كونه مؤرقًا.

مجلة ”بيسك أو ساينس“، قدّمت جملة من الأسباب وراء آلام العضلات المفاجئ:

التوتر والضغط العصبي

بالإضافة إلى التأثير على الصحة النفسية، يؤثر التوتر -أيضًا- على العضلات ويساهم في إصابتها بالألم، كما يصعّب من مهمة الجسم في معالجة ومحاربة الالتهابات؛ ما يساهم في زيادة الألم.

الجفاف

نقص الماء في الجسم يسبب الجفاف، والذي قد يؤثر على صحة الجسم ككل، بما في ذلك العضلات، إذ يمكن أن يساهم في الشعور بألم بالعضلات، لذا من المهم الحرص على ترطيب الجسم بما يكفي لتجنب هذه المشكلة وغيرها من المشاكل الصحية.

نقص التغذية

تعد الفيتامينات والمعادن التي يتلقاها الجسم من الطعام ضرورية ليعمل بكفاءة وبشكل سليم، فالعناصر الغذائية تساعد على تقوية وتعزيز صحة العظام وتنشيط الدماغ والحفاظ على صحة الجسم ككل، كما أن نقص أي من العناصر الغذائية الأساسية، قد ينتج عنه آلام في العضلات، خاصة فيتامين د والكالسيوم، اللذين يعدان من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، خاصة العضلات، لذا من المهم الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يمد الجسم بما يحتاجه من مغذيات.

قلة النوم

يحذر الخبراء -دائمًا- من نقص أو قلة النوم، وما يسببه من مشاكل عديدة، إذ يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي المركزي والمناعة وحتى القلب والأوعية الدموية ومختلف أجزاء الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، تساهم قلة النوم في إجهاد الجسم والتوتر، جنبًا إلى جنب مع التأثير سلبًا على صحة العضلات وإصابتها بالألم، ويُنصح بالنوم ما لا يقل أو يزيد عن 7-8 ساعات.

بعض المشاكل الصحية

تساهم بعض الحالات الصحية في الشعور بألم في العضلات، بما في ذلك فقر الدم (الأنيميا) والتهاب المفاصل ومرض التهاب الجلد والعضلات والألم العضلي التليفي، بالإضافة إلى مرض لايم.

ويُنصح أنه عند ملاحظة استمرار آلام العضلات لفترة طويلة تمتد لأيام، يجب استشارة الطبيب.