وفاة طفلة بـ“انفلونزا الطيور“ في مصر

شهدت محافظة المنوفية في مصر خلال الساعات الماضية، حالة من الاستنفار داخل القطاعات الصحية، وذلك نتيجة وفاة طفلة لم يتجاوز عمرها 4 سنوات، يشتبه بأنها كانت مصابة بإنفلونزا الطيور.

وبدأت الواقعة بدخول الطفلة إلى مستشفى مركز تلا بمحافظة المنوفية، ليتم إيداعها بالعناية المركزة مدة يومين، حيث لوحظ عليها أعراض إنفلونزا الطيور، وتم أخذ عينات دم منها لتحليلها في المعامل المركزية بوزارة الصحة.

ومما أثار شكوك الأطباء تعرض الطفلة لالتهاب رئوي حاد، لتتوفى الطفلة قبل وصول نتيجة المعامل المركزية، والتأكد بشكل كامل من وفاتها بسبب المرض.

وأصدرت مديرية الصحة بالمحافظة تعليمات مشددة للمستشفيات، والمراكز الطبية بتوخي الحذر، والتعامل مع أي حالات قادمة بآليات محددة، وعزل المصابين حال قدوم أي حالات أخرى.

كما كلفت مديرية الطب البيطري، الوحدات القروية، بإجراء مسح شامل في قرية الطفلة المنوفية، وكذلك المناطق التي قد يشتبه انتشار المرض فيها، وفحص مزارع الدواجن بالمنطقة.