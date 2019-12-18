بينها الحماية من السرطان.. خرافات شائعة عن الشاي الأخضر

من بين مختلف المكونات والمشروبات، لطالما حظي الشاي الأخضر بشعبية كبيرة لما يتميز به من فوائد صحية عديدة، خاصة فيما يتعلق بفعاليته بتطهير الجسم من السموم والجراثيم، والحماية من السرطان.

لكن على عكس ما يعتقده الكثيرون، ليس كل ما يشاع عن الشاي الأخضر صحيحًا، فمجلة ”بينك فيلا“ كشفت عن خرافات شائعة عن هذا المشروب من المهم تجنبها:

فقدان الوزن

يعد ذلك من أبرز ما يشاع عن الشاي الأخضر، والكثيرون يلجأون إليه آملين في التخلص من مشكلة الوزن الزائد، ولكن الخبراء قالوا إن ذلك غير صحيح، إذ إن كل 100 مل من الشاي يحتوي على 1 سعرة حرارية، موضحين أن الشاي الأخضر بحد ذاته لا يعزز فقدان الوزن.

مضادات الأكسدة

من المعلومات المغلوطة والشائعة عن الشاي الأخضر، هو أنه النوع الوحيد من أنواع الشاي الذي يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ولكن الخبراء قالوا أيضًا إن ذلك غير صحيح، موضحين أن الشاي الأسود يحتوي على مركبات ”كيرسيتين“ و“ثيفلافين“ المضادة للأكسدة، على غرار مركبات ”كاتيشين“ و“كايمبفيرول“ المضادة للأكسدة في الشاي الأخضر.

الحماية من السرطان

على عكس ما يشاع بأن الشاي الأخضر يلعب دورًا في الحماية من السرطان، إلا أن الباحثين أوضحوا أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية، بما في ذلك استهلاك الشاي الأخضر، لا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

مكافحة الشيخوخة

في حين أن احتواء الشاي الأخضر على مركبات الـ ”كاتيشين“ قد يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، إلا أنه ليس هناك دليل علمي على إمكانيته بمكافحة الشيخوخة.

نسبة السكر في الدم

ذهب الخبراء إلى أن كل أنواع الشاي الأخضر لا يمكنها تخفيض نسبة السكر في الدم، معتبرين أن استهلاك الشاي الأخضر غير المحلى ليس أمرًا إيجابيًا، كما أن استهلاكه بانتظام مع السكر، قد يؤدي للتأثير سلبًا على صحة الجسم ككل.