لماذا تزداد آلام المفاصل في فصل الشتاء؟

يصاب الكثير من الأشخاص بآلام في المفاصل، والتي قد تحدث بسبب حالات صحية مختلفة، مثل التهاب المفاصل أو إصابة الجسم بالتهابات، قد يصاحب هذا الألم تصلب أو تورم في المنطقة المصابة.

وبغض النظر عن وجود سبب محدد، فعادة ما يلاحظ زيادة آلام المفاصل في فصل الشتاء، وهو الأمر الذي قدمت مجلة ”إس نيوزي“ عدة أسباب له.

العلاقة بين الطقس البارد وألم المفاصل

يعتقد الخبراء أن السبب وراء زيادة آلام المفاصل في فصل الشتاء يكمن في أن الجسم خلال هذا الموسم البارد يبدأ في حفظ الحرارة أكثر، وضخ كمية أكبر من الدم إلى أعضاء الجسم.

وفي هذه الحالة، تصبح الأوعية الدموية الموجودة في أذرعنا والساقين والكتفين ومفاصل الركبة جامدة أو متصلبة بعض الشيء، ما يسبب الألم والانزعاج.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أن التغير في الضغط الجوي قد يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل، أو تعزيز الحالة إذا كان الشخص مصابًا بها بالفعل، بالإضافة إلى حقيقة أن الأعصاب تصبح أكثر حساسية في الطقس البارد، مما يزيد الألم.

طرق بسيطة للتعامل مع الحالة

الدفء

من أولى الطرق التي تساعد على تفادي مشكلة آلام المفاصل في فصل الشتاء هي الحرص والحفاظ على دفء جسمك وارتداء الملابس الصوفية، قبل الخروج من المنزل.

تناول الكثير من الماء

قد يؤدي الجفاف إلى تشنج العضلات وآلام المفاصل، ولتجنب هذه المشكلة يحرص على مد الجسم بما يحتاجه من ترطيب، وشرب الكثير من الماء في مختلف الفصول، وليس الصيف فقط.

فيتامين D

يعد فيتامين D من العناصر الأساسية والضرورية لصحة الجسم، وانخفاض مستوياته يجعل الشخص أكثر حساسية للألم ويزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام، لذا من المهم تناول الكثير من مصادر فيتامين D، وقضاء بعض الوقت تحت الشمس، التي تعد مصدرًا غنيًا وطبيعيًا لهذا الفيتامين.

وتتنوع مصادر فيتامين D بين الأسماك الدهنية، مثل التونة والسلمون والماكريل، بالإضافة إلى عصير البرتقال والحليب والبيض والجبن.

تنشيط الجسم

بالإضافة لما ذكر، لا تنسَ تنشيط جسمك وممارسة التمارين الرياضية، فالرياضة تساعد في الحفاظ على صحة العظام وتعزيزها وتخفيف الألم، وإذا لاحظت استمرار الألم بعد اتباع تلك النصائح فعليك استشارة طبيب العظام أو المعالج الطبيعي، ولا تهمل الحالة حتى لا يتفاقم الوضع.