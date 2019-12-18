قبل ولائم رأس السنة.. هكذا تحمي معدتك من عسر الهضم؟

مع اقتراب موسم الأعياد ورأس السنة، نبدأ التفكير في الولائم وما تحمله من أطعمة دسمة، والتي غالبًا ما تتركنا في حالة تخمة وغير قادرين على الحراك.

ومهما أصررنا على تجنب الإفراط في الطعام خلال العطلات، غالبًا ما تدفعنا الأجواء الاحتفالية ولم شمل العائلة إلى الإفراط في الولائم المعدّة خصيصًا لهذه المناسبات، إلا أن هذه الأجواء السعيدة تعقبها مشكلات الهضم والحرقة.

ولذلك يوصي خبراء الصحة بتناول وجبات صحية متوازنة خلال موسم الأعياد، ويؤكدون على تناول الطعام ببطء وتأنٍّ، وترك فترات كافية بين الأكلات المليئة بالسكريات مثل الكعك والشوكولاتة لتجنب الإصابة بحرقة المعدة.

ويوضح الخبراء أنه من الممكن اللجوء لشاي الشمر أو البابونج لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم إذا أصبت بها.

ويحذر الأطباء من الوجبات الدسمة، مثل اللحوم والديك الرومي والبط والكرنب وما شابه، ويؤكدون غلى ضرورة الالتزام بتناول كميات صغيرة منها لتجنب الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ.

وبدلًا من تناول المشروبات الروحية التي يعتقد البعض أنها تساعد على الهضم بشكل أسرع، يوصي الخبراء بشرب القهوة للمساعدة في الهضم.

وحذر خبراء التغذية من الشعور الخادع بالجوع بعد تناول الحلوى والكربوهيدرات سريعة الهضم التي ترفع الجلوكوز في الدم بسرعة.

وأوضحوا أن السبب في ذلك الشعور بالجوع، هو ارتفاع مستويات السكر في الدم، والذي يؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين لتوزيع الجلوكوز على الخلايا، وما يليه من انخفاض سريع في نسبة السكر في الدم.

وأشاروا إلى أنه من السهل أن تشارك في الاحتفالات الموسمية وولائم الأعياد، ما دمت تراقب الكميات التي تأكلها وتنتبه للأطعمة ذات السكر المكرر والدقيق الأبيض.