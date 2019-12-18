الصدمات الكهربائية علاج جديد لآلام الدورة الشهرية

تشكل الدورة الشهرية كابوسًا بالنسبة للكثيرات نتيجة لما تسببه من آلام شديدة، وخاصة التقلصات التي يصاحبها صداع وغيره من الأعراض المؤرقة.

ويتم عادة اللجوء إلى وضع الكمادات الدافئة على البطن لتهدئة التقلصات أو الاستعانة بالمسكنات بكثرة لتهدئة هذه الآلام، إلا أنه سرعان ما تعود الأعراض مرة أخرى، فضلًا عما يسببه الإكثار من المسكنات من مخاطر. لذا، ابتكر الخبراء علاجًا جديدًا لآلام الدورة الشهرية يعتمد على الصدمات الكهربائية.

فحسب ما جاء في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تمكن مجموعة من خبراء الجامعة الفيدرالية في ولاية ريو غراندي دو نورتي البرازيلية، من ابتكار جهاز يمكنه تخفيف وقطع آلام الدورة الشهرية من خلال بث تيارات كهربائية خفيفة للدماغ.

يعتمد الجهاز على تقنية تُعرف باسم ”تحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة“، ويتضمن أقطابًا كهربائية تعمل بالبطارية، يتم وضعها على فروة الرأس ويتم تثبيتها بلاصقات مطاطية، قبل تشغيل الجهاز لمدة 20 دقيقة.

وعلى عكس اللفظ المخيف، فالجهاز لن يتسبب في صعقك، فقد تشعرين بما يشبه الاهتزاز أو الوخز طفيف ولبضع ثوان فقط.

وفي تجربة شملت 22 سيدة، اختبر الباحثون الجهاز بالفعل وكانت النتائج مذهلة، إذ لاحظوا انخفاض معدلات آلام وأعراض الدورة الشهرية المؤرقة، بنسبة 40 % لدى السيدات اللاتي استخدمن الجهاز، وذلك مقارنة بغيرهن اللاتي خضعن للعلاج التقليدي والوهمي.

وأكد الباحثون أن الجهاز، الذي يستخدم لمدة 20 دقيقة فقط في اليوم لمدة أسبوع، يقلل من آلام الدورة الشهرية وخاصة التقلصات، بنسبة 40 %.

وأوضح البروفيسور راج بيرساد ”الألم وعدم الراحة يمكن الشعور بهما في منطقة الدماغ، ومن خلال توفير طرق بديلة لعكس ذلك الشعور، مثل تقنية التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة، يمكن السيطرة على تلك المنطقة وتخفيف الشعور بالألم أو عدم الراحة“.

كما قال الباحثون في بيان ”يعد ذلك الكشف هو الأول من نوعه، فلأول مرة يتم إجراء دراسة واختبار ناجح للكشف عن مدى تأثير هذه التقنية على أعراض الدورة الشهرية، وقد أشارت النتائج بالفعل إلى انخفاض كبير في درجات الألم“.

يشار إلى أن فاعلية الجهاز تكمن في اعتماده على تقنية تساعد في إعادة ضبط استجابة الدماغ، ما يسهل عملية علاج آلام الدورة الشهرية، ويجعله بديلًا سهل الاستخدام وآمنًا وفعالًا أكثر من الطرق المتاحة حاليًّا والتي تعرض لمخاطر أكثر، مثل: المسكنات.