تعرف على الفوائد الصحية لتناول ”شاي الورد“

عادة ما نسمع عن أنواع مختلفة من الشاي، وبالتأكيد سمعنا عن ماء الورد وفوائده العديدة، خاصة فيما يتعلق باعتناء السيدات بجمالهن، ولكن، هل سبق أن سمعت عن شاي الورد؟

وعلى الرغم من شكله الجميل واستخدامه الشائع كهدية مميزة، إلا أن الورد يتمتع بفوائد صحية عديدة، وليست جمالية فقط، ويمكن استهلاكه في صورة شاي صحي ومفيد يساعد في حل العديد من المشاكل الصحية وتعزيز صحة الجسم ككل.

فمن تطهير الجسم إلى تعزيز فقدان الوزن، يكشف تقرير لمجلة ”بينك فيلا“ فوائد عديدة لا تعرفها عن شاي الورد:

يحارب الالتهابات

يتميز شاي الورد بخصائص مضادة للالتهابات، بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. وتعد محاربة التهابات الجسم أمرًا ضروريًا، فبالإضافة إلى تأثيرها على صحة الجسم، وجد الخبراء علاقة وثيقة بين زيادة التهابات الجسم وزيادة الوزن.

السيطرة على اشتهاء الطعام

يساعد شاي الورد أيضًا في السيطرة على اشتهاء أو نهم الطعام، الأمر الذي عادة ما يؤدي إلى زيادة الوزن والمعاناة من مشاكله، كما أنه يعد بديلًا صحيًا للشاي والقهوة، لأنه خالٍ من الكافيين.

يعزز الجهاز الهضمي

يتميز شاي الورد بقدرته على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لأنه يساعد في نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ما يساهم في تعزيز الجهاز الهضمي وحل عدة مشاكل ترتبط به، بما في ذلك الإمساك والإسهال.

يطهر الجسم

لشاي الورد ميزة أخرى مهمة وهي أنه يعمل كمطهر للجسم من السموم، كما يساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية، نظرًا لقدرته على التخلص من السموم وخصائصه المدرة للبول.

يعزز المناعة

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، يتميز شاي الورد بثرائه بفيتامين C، والذي يُعرف بقدرته العالية وفاعليته في تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض والعدوى، ما يعزز صحة الجسم ككل أيضًا.

فقدان الوزن

جنبًا إلى جنب مع تعزيز صحة الجهاز الهضمي وغيره من الفوائد الصحية، يتميز شاي الورد بفاعليته الكبيرة في عملية فقدان الوزن والحصول على جسم ذي وزن صحي، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وغيرها من الخصائص التي تم ذكرها أعلاه.