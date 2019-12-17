كأنها حامل بثلاثة توائم.. إزالة ورم يزن 35 كيلو جرامًا من مبيض صينية (صور فيديو)‎

نُقلت سيدة صينية إلى المستشفى وهي تكافح من أجل التنفس، حيث بدت كأنها حامل في 3 توائم، لكن اتضح بعد الكشف أنها مصابة بورم عملاق في مبيضها.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن السيدة هوانغ (59 عامًا)، وصلت إلى المستشفى بعد أن نقلها المسعفون، وهي تكافح من أجل التقاط أنفاسها، بينما لم يتمكن الأطباء من رؤية أعضاء جسدها بسبب حجم الورم الكبير والمليء بالسوائل والذي يبلغ وزنه 77 رطلًا أي 35 كجم.

وأكد الأطباء أنها مصابة بورم غُدّي حميد في الأوعية الدموية في أحد مبيضيها، وبسبب ضخامة حجم الورم لم تكن باقي أعضائها مثل الكبد، والكلى، والطحال، ظاهرة.

وكانت السيدة هوانغ التي لم يتم الكشف عن اسمها الأول، ترى الورم وهو ينمو بشكل مستمر، وبعدما خضعت للفحص تمكن الأطباء في مستشفى جامعة هاربين في هيلونغجيانغ شمال شرق الصين من إزالة 33 لترًا من السائل المخاطي الموجود داخل الورم، وهو سائل سميك وبني، ولكنه غير ضار بالإضافة لإزالة كيس يبلغ وزنه 4.4 رطل (2 كجم).

وفي النهاية بعد إزالة الورم بالكامل أعلن الأطباء أنه يزن 77 رطلًا أي 35 كغم.

وقالت البروفيسور لي بيلينغ، من قسم التوليد وأمراض النساء في المستشفى، إنها طبيبة منذ 38 عامًا، ورأت العديد من الأورام، ولكن لأول مرة في حياتها المهنية ترى مثل هذا الورم، لافتة إلى أن المرأة كان جسدها هزيلًا للغاية، ولكن بطنها ضخم وعملاق وكأنها حامل بثلاث توائم على الأقل.

الجدير بالذكر أن العملية استغرقت 90 دقيقة كاملة، وكانت سيدة هندية قد تعرضت لنفس الأمر مؤخرًا حين وصلت المستشفى بورم في المبيض بلغ وزنه 18 كغم، وكانت تعاني من مشكلة كبيرة في التنفس.