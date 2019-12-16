 السعودية.. مريض يحتج على إخراجه من مستشفى أقام فيه 33 عامًا – إرم نيوز‬‎

السعودية.. مريض يحتج على إخراجه من مستشفى أقام فيه 33 عامًا

السعودية.. مريض يحتج على إخراجه من مستشفى أقام فيه 33 عامًا

المصدر: الرياض – إرم نيوز

احتج مريض يرقد في مستشفى للرعاية المديدة في السعودية، على قرار المشرفين على علاجه، بإخراجه من المستشفى بعد 33 عامًا من إقامته بجانب مرضى آخرين تثير قضيتهم تفاعلًا لافتًا هذه الأيام في المملكة.

وبدأت القصة عندما لجأ عدد من المرضى المنومين في مستشفى ”مرضى الرعاية المديدة“ بالظهران في المنطقة الشرقية، لمواقع التواصل الاجتماعي للشكوى من قرار إخراجهم منها، حيث تقول إدارة المستشفى بأنهم لم يعودوا بحاجة للبقاء فيها بينما يتمسكون هم بمكان إقامتهم الذي اعتادوا عليه.

ووجدت شكاوى المرضى في مقاطع فيديو صوروها من داخل المستشفى، تعاطفًا واسعًا في السعودية وانتقادات لإدارة المستشفى على قرارها الذي تقول إنه سيوفر أسرة لمرضى محتاجين لها بجانب التعهد بتأمين العناية الطبية المنزلية للمرضى المخرجين في منازلهم.

ودخلت وسائل الإعلام المحلية على خط القضية بجانب مدوني مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لكشف أسباب الخلاف غير المعهود بين المرضى والفريق الطبي والإداري المشرف على علاجهم.

ويقول المرضى وعددهم أقل من 10 فيما يبدو، وتتراوح إقامتهم بين العامين والـ 33 عامًا في المستشفى، إنهم لا يزالون بحاجة للرعاية الطبية، ويشتكي بعضهم من عدم وجود منزل كي يلجأ له.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن جميع المرضى المشتكين من قرار ترحيلهم، تعرضوا لحوادث مرورية، أدخلتهم إلى المستشفى، وخضعوا لخطة علاج وقتذاك، إلا أنهم رفضوا الخروج من المستشفى؛ طمعًا في الحصول على خدمات اجتماعية من الشلل الذي أصابهم على خلفية الحوادث المرورية، حيث يعاني بعضهم من شلل نصفي، بينما يعاني آخرون من شلل رباعي.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن ”إدارة التجمع الصحي الأول“ بالمنطقة الشرقية، قولها إن ”المرضى تلقوا الخدمة الطبية والصحية اللازمة بالمستشفى، ويتطلب وضعهم استكمال رحلتهم العلاجية في الجانب الاجتماعي، ويتطلب الوضع خروجهم لوجود مرضى آخرين في أمسّ الحاجة إلى الأسرّة للعلاج من أمراض مزمنة“.

وأضافت الإدارة الصحية أن المرضى سيتلقون الرعاية الكاملة ومتابعة أحوالهم عن طريق خدمة برنامج الطب المنزلي، والتي تقدم للمحتاجين في منازلهم، وكذلك في مراكز الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ظروف اجتماعية تتطلب توفير مكان إقامة لهم؛ لضمان إيجاد أماكن يعيشون فيها، إلى جانب تأمين خدمات رعاية لهم تتناسب وحالاتهم الصحية إذا تطلب الأمر، مع صرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

ووفقًا للصحيفة، فإن طول فترة الإقامة كان له تبعات، فأحد المرضى متزوج من إحدى الممرضات، فيما يمارس آخر أعماله خارج المستشفى ويعود إليها، بينما لدى مرضى آخرين منازل وسيارات وحتى خادمة في إحدى الحالات.

ويقول بعض المدونين المتعاطفين مع المرضى، إن هيئة حقوق الإنسان دخلت هي أيضًا على خط القضية، وزارت المرضى للاستماع إليهم.

ولا يزال المرضى مقيمين في المستشفى، بينما أخذت قضية ترحيلهم صدى واسع في المملكة يعولون عليه في ثني الإدارة عن قرارها بتخريجهم، بينما لا يمكن الجزم بذلك حتى الآن.

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