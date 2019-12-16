السعودية.. مريض يحتج على إخراجه من مستشفى أقام فيه 33 عامًا

احتج مريض يرقد في مستشفى للرعاية المديدة في السعودية، على قرار المشرفين على علاجه، بإخراجه من المستشفى بعد 33 عامًا من إقامته بجانب مرضى آخرين تثير قضيتهم تفاعلًا لافتًا هذه الأيام في المملكة.

وبدأت القصة عندما لجأ عدد من المرضى المنومين في مستشفى ”مرضى الرعاية المديدة“ بالظهران في المنطقة الشرقية، لمواقع التواصل الاجتماعي للشكوى من قرار إخراجهم منها، حيث تقول إدارة المستشفى بأنهم لم يعودوا بحاجة للبقاء فيها بينما يتمسكون هم بمكان إقامتهم الذي اعتادوا عليه.

ووجدت شكاوى المرضى في مقاطع فيديو صوروها من داخل المستشفى، تعاطفًا واسعًا في السعودية وانتقادات لإدارة المستشفى على قرارها الذي تقول إنه سيوفر أسرة لمرضى محتاجين لها بجانب التعهد بتأمين العناية الطبية المنزلية للمرضى المخرجين في منازلهم.

اللهم أسألك بأسمك الأعظم الذي اذا ادركته الجبال سجدت واذا أدركته القلوب خشعت واذا ادركته العيون بكت

أن تكرم هذه الوجيه الطيبه الصابره المحتسبه وتسخر لها ملائكة الأرض فإن لا حول لها ولا قوة الا بك وبتيسرك

اللهم أبعد عنهم حيرة النفس ، وحزن الليل ، وبكاء القلب???? — (نجاة الروح) (@ix9NAonh94OgguU) December 12, 2019

الله يسخر لكم عباد الله الصالحين واسأل الله ان يرفع قدركم في الدنيا والآخرة .. بإذن الله سيتم النشر في كل مكان حتى تصل الرساله#بقاء_المرضي_بمستشفي_الرعايه — محمد جميل (@eng_mjk) December 11, 2019

وهل من العدل آخراج مرضى المستشفى وهم في هذه الظروف القاسيه من لآيرحم لآيرحمه الله — N.m (@2022nh1) December 11, 2019

ودخلت وسائل الإعلام المحلية على خط القضية بجانب مدوني مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لكشف أسباب الخلاف غير المعهود بين المرضى والفريق الطبي والإداري المشرف على علاجهم.

ويقول المرضى وعددهم أقل من 10 فيما يبدو، وتتراوح إقامتهم بين العامين والـ 33 عامًا في المستشفى، إنهم لا يزالون بحاجة للرعاية الطبية، ويشتكي بعضهم من عدم وجود منزل كي يلجأ له.

???? مُناشدة من مرضى #مستشفى_الرعاية_المديدة بالظهران

لخادم الحرمين الشريفين

وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي

الأمير #محمد_بن_سلمان@m_alharthy4400 pic.twitter.com/VWqQ8RPdxQ — Abdullah Alyami (@_Abdullah911) December 8, 2019

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن جميع المرضى المشتكين من قرار ترحيلهم، تعرضوا لحوادث مرورية، أدخلتهم إلى المستشفى، وخضعوا لخطة علاج وقتذاك، إلا أنهم رفضوا الخروج من المستشفى؛ طمعًا في الحصول على خدمات اجتماعية من الشلل الذي أصابهم على خلفية الحوادث المرورية، حيث يعاني بعضهم من شلل نصفي، بينما يعاني آخرون من شلل رباعي.

#بقاء_المرضي_بمستشفي_الرعايه

لاتخافون لان الله معاكم ومراح ينساكم بيفرجها عليكم pic.twitter.com/4oyttglEYy — مرضى مستشفى الرعايه المديده بمستشفى (@alamerh____) December 11, 2019

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن ”إدارة التجمع الصحي الأول“ بالمنطقة الشرقية، قولها إن ”المرضى تلقوا الخدمة الطبية والصحية اللازمة بالمستشفى، ويتطلب وضعهم استكمال رحلتهم العلاجية في الجانب الاجتماعي، ويتطلب الوضع خروجهم لوجود مرضى آخرين في أمسّ الحاجة إلى الأسرّة للعلاج من أمراض مزمنة“.

وأضافت الإدارة الصحية أن المرضى سيتلقون الرعاية الكاملة ومتابعة أحوالهم عن طريق خدمة برنامج الطب المنزلي، والتي تقدم للمحتاجين في منازلهم، وكذلك في مراكز الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ظروف اجتماعية تتطلب توفير مكان إقامة لهم؛ لضمان إيجاد أماكن يعيشون فيها، إلى جانب تأمين خدمات رعاية لهم تتناسب وحالاتهم الصحية إذا تطلب الأمر، مع صرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

ووفقًا للصحيفة، فإن طول فترة الإقامة كان له تبعات، فأحد المرضى متزوج من إحدى الممرضات، فيما يمارس آخر أعماله خارج المستشفى ويعود إليها، بينما لدى مرضى آخرين منازل وسيارات وحتى خادمة في إحدى الحالات.

ويقول بعض المدونين المتعاطفين مع المرضى، إن هيئة حقوق الإنسان دخلت هي أيضًا على خط القضية، وزارت المرضى للاستماع إليهم.

الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه

بفضل من الله ثم بفضل جهودكم وصل صوت المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى الرعاية إلى المسؤولين عبر تاق #بقاء_المرضي_بمستشفي_الرعايه وفي صباح اليوم أتت منظمة حقوق الإنسان للمستشفى والتقت بالمرضى#شكرا_منظمة_حقوق_الإنسان#شكرا_للداعمين pic.twitter.com/69JrUEo2uD — ‏الســ,ٰـاهہـــ,ٰـر (@alsahir__66) December 12, 2019

ولا يزال المرضى مقيمين في المستشفى، بينما أخذت قضية ترحيلهم صدى واسع في المملكة يعولون عليه في ثني الإدارة عن قرارها بتخريجهم، بينما لا يمكن الجزم بذلك حتى الآن.