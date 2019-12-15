وزير إيراني: ظاهرة انتشار الحلويات المحشوة بأقراص مسممة أصبحت قضية أمنية

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، الأحد، أن ظاهرة العثور على الحلويات المحشوة بأقراص مسممة، أصبحت قضية أمنية.

وقال نمكي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، اليوم، إن ”دمج الحبوب المسممة مع الكيك والحلويات، والتي انتشرت في العديد من المدن الإيرانية، في الأيام الماضية، أصبحت قضية أمنية وهدفها تدمير صناعة الأغذية“.

وأعلن عن وصول أجهزة الأمن والمخابرات إلى تورط ما أسماها بـ“شبكة“ في هذه القضية، مبينًا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حولها قريبًا.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، الأسبوع الماضي، العثور على كعك وحلويات محشوة بأقراص مسممة في العديد من المحافظات، بما في ذلك محافظة البرز، وكرمان، وسيستان وبلوشستان، وهرمزغان، وخوزستان وأذربيجان الغربية، ومحافظة قم وطهران.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإيرانية، فإن ما لا يقل عن 50 طفلًا أصيبوا بحالات تسمم بعدد من هذه المحافظات.

بدوره، قال قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري، إن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث، وإن نتائج التحقيق في الكعك المصاب ستعلن قريبًا.

ونقل 18 طفلًا إلى المستشفى في مدينة أرومية بشمال غربي إيران؛ جراء إصابتهم بالتسمم الناجم عن تناول بسكويت محشو بأقراص سامة.

وفي وقت سابق، أصيب 7 أطفال بالتسمم في مدينة كرمان جنوبي إيران؛ نتيجة تناولهم كعكًا محشوًا بأقراص دواء، حيث ظهرت عليهم أعراض الشعور بالنعاس والتسمم بشكل خفيف.

وأفادت تقارير إخبارية مؤخرًا بالعثور على كميات كبيرة من أنواع الكيك والبسكويت المحشوة بأقراص مسممة، وأقراص دواء الترامادول، وحبوب السلفوز القاتلة، وأقراص مضادات حيوية، إضافة إلى أقراص مخدرة، في أقاليم سيستان وبلوشيستان وهرمزكان جنوبي إيران، وفي محافظتي أذربيجان وقزوين بشمالي البلاد.

كما تم إغلاق مستودع كبير في ميناء شابهار جنوب شرقي البلاد بالشمع الأحمر؛ بعد العثور فيه على كميات كبيرة من أنواع الكيك المحشو بأقراص سامة.